‘Zocht een sportwagen, maar viel voor zeldzame Saab Sonett’

Autobiografie Hermine Van Bylen (51) | Gezondheidsbegeleider | Daily | Land Rover Defender 110 (2011) en Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake (2021).

| Eerste | Suzuki LJ 80 (1979).

| Beste | Land Rover Defender 110 (2011).

| Slechtste | Suzuki LJ 80 (1979).

| Met spijt verkocht | Suzuki LJ 80 (1979).

| Droom | ‘Dat was de Defender (2011).’

In Hermines tuin staat nóg een bijzondere oldtimer, weliswaar vol mos. ‘Je zou het niet zeggen, maar aan de Land Rover Series II (1968) is al veel gewerkt’, lacht ze. ‘Aan auto’s sleutelen en progressie maken is het grote plezier, waarna ze weer stil komen te staan. Deze Series II kochten we in 2015 als wrak voor 2.500 euro. Jim heeft hem compleet gestript en het chassis gezandstraald en gecoat. Koppeling, remleidingen, veringen, schokdempers, zetels en dekzeil werden vernieuwd. Nu moet de dieselmotor nog worden afgesteld: als we hem starten, verschijnt er een pikzwarte wolk.’ (lacht)

Nóg in Hermines garage: een Land Rover Defender 110 (2011), ‘de nieuwe’ genoemd. ‘Ook dit is grote liefde. Hij was een jaar jong toen we hem kochten. Dertien jaar later is hij meer waard. Intussen zijn we er talloze zomers mee op avontuur getrokken, met de tent. En elk jaar gaan we ermee op skivakantie. Ook deze gaat nooit meer weg. Hij belichaamt de essentie van mijn liefde voor auto’s: vrijheid. Als ik ermee onderweg ben, kan ik impulsief een bosweg inslaan. ‘Waar heb je nu weer gezeten’, zegt vader dan als ik met de auto onder het slijk bij hem arriveer.’

De Land Rover Series II (1968) kochten Hermine Van Bylen en haar man als wrak. © Thomas Vanhaute

Als tiener was Hermine al een gepassioneerd offroader. ‘Mijn eerste auto had ik op m’n zeventiende. Nadat ik vakantiewerk had gedaan, kocht ik voor een zacht prijsje de Suzuki LJ 80 (1979) van mijn oom. We zochten twee extra exemplaren voor onderdelen. Die auto was de opperste vrijheid: geen deuren, een rolbeugel en je haar in de wind. Ik heb veel spijt dat die auto weg is. Ik ving op dat hij intussen is opgemaakt en in Nederland rondrijdt. Als ik hem vind, koop ik hem terug.’

Vader Van Bylen is géén fan van terreinwerk. Noem hem eerder een fanatiek poetser die voortdurend met klassiekers bezig is. Vroeger via steekkaarten, magazines en boeken, nu op zijn iPad. ‘Ze zijn veel te duur geworden’, vindt hij. ‘Iedereen denkt dat hij goud in handen heeft. Overigens: wat je aan werkuren in een auto stopt, haal je er zelden uit.’