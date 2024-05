Deze iconische Triumph Bonneville T120 uit 1959 rijdt mee met 'The Distinguished Gentleman’s Ride'

Carl Baeye kocht in totaal zo’n twintig à dertig Triumph-motorfietsen. © Thomas Vanhaute

‘Voor mij begon het allemaal in mijn tiener­jaren, met brommers en een studie automechanica’, vertelt Baeye. ‘Op mijn achttiende kocht ik een Suzuki GSX-750, waarmee ik door een dronken man van de weg werd gemaaid. Daarna lag mijn liefde voor motorfietsen twintig jaar stil. In plaats daarvan kwamen er Porsches. Veel Porsches. De eerste, een 914, kocht ik toen ik 24 was, gevolgd door een 911 SC.’ Tot 2021 was hij medezaakvoerder van Garage Willems in Zulte, gespecialiseerd in Porsche. ‘Ik knutsel nog steeds graag aan mijn Porsche 914 (1970), 911 SC (1978), 964 (1992) en 993 (1994). Maar ik ben ook dol op de Mazda MX-5 (2021). Die heeft een betere wegligging dan de Porsches én is superbetrouwbaar. Met een oude auto weet je nooit of je vandaag kunt vertrekken of pas na een dagje sleutelen.’

Autobiografie Carl Baeye (°1970) | Onderhoudsmecanicien Dematra (het transport van exclusieve auto’s) | Eerste | Opel Rekord (+/- 1975).

| Daily | Mazda MX-5 (2021).

| Beste | Mazda MX-5 (2021).

| Slechtste | Mitsubishi Colt (+/- 1985). ‘Al vond ik die vooral stilistisch slecht.’

| Met spijt verkocht | Triumph TR100C (1967). ‘Een enduromodel voor competitie, in originele staat.’

| Droom | ‘Geen.’

In 2008 besloot hij om de liefde voor motorfietsen nieuw leven in te blazen. ‘Ik zocht iets unieks. Het mythische Triumph bouwt al sinds 1902 motorfietsen. Na de komst van de Japanners in de jaren 70 ging het bedrijf failliet, maar het herrees uit zijn as. Sindsdien heb ik er twintig tot dertig gehad.’ Van die collectie blijven er vier eigenhandig gerestaureerde juweeltjes over. ‘De snelle Thunderbird T120 ‘Bathtub’ (1961) dankt zijn naam aan het achterspatbord, dat lijkt op een omgekeerde badkuip. Dat was bedoeld om ambtenaren in kostuum te beschermen tegen opspattend regenwater. Dit exemplaar werd in India achtergelaten door een Engelsman die er een wereldreis mee had gemaakt. Het werd daarna gedemonteerd verscheept naar Nederland.’

‘De TR6P (1969) kocht ik van een politieman die hem had overgenomen nadat het zijn dienst­motor was geweest. Samen met een vriend heb ik hem drie jaar lang gerestaureerd. En de T20 of Tiger Cub (1959) is een kleine Bonneville van 200 cc. Dit model, ook wel het Bikini-model genoemd, heeft halve spatborden. Ik vond deze motorfiets in Luxemburg.’

Van Carl Baeyes collectie Triumph-motorfietsen blijven er nu nog vier eigenhandig gerestaureerde juweeltjes over. © Thomas Vanhaute

‘De oudere modellen zijn perfect voor gemoedelijke, niet al te lange ritten. Ermee reizen kán, maar mijn voldoening zit vooral in het weer mooi en gezond maken van een motorfiets, om er vervolgens naar te kijken vanuit mijn zetel.’

Beiden hebben ook een Triumph Tiger 900 (2022, 2024). ‘Een wendbare motorfiets voor zwaar terrein en lange roadtrips’, aldus Baeye. ‘In Ierland reden we er de 2.500 kilometer lange Wild Atlantic Way mee. Fantastisch.’ ‘Nu dromen we van een reis buiten Europa’, zegt Kenis. ‘In 2022 reden we door Kenia met gehuurde motorfietsen: een magische mix van natuur en cultuur, inclusief een achtervolging door een giraf. En namen we onderweg onze helmen af, dan schrokken de mensen zich een hoedje: twee blanken op een motorfiets! En zelfs een vrouw! Een blonde!’