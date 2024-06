Van Land Cruisers tot BMW's | De familie De Smul rijdt met papa's gerestaureerde oldtimers

Restaureren doet hij al sinds zijn twaalfde, van bromfietsen tot amfibievoertuigen. Maar vandaag doet Jean-Marie De Smul het vooral voor het nageslacht.

‘Het is hier al auto’s wat de klok slaat’, zegt Jean-Marie De Smul wanneer hij zijn garagepoort opent. Hij overdrijft niet: het eerste wat we zien, is een Toyota Land Cruiser BJ 42 (1983), die hij restaureert voor zijn dochter Félice (19). ‘De vorige eigenaar, een marktkramer, kocht hem nieuw. Maar sommige koetswerkdelen waren volledig weggeroest.’ De iconische Land Cruiser 40-serie werd gebouwd van 1960 tot 1984, De Smul herstelt zoveel hij kan. ‘De motor werd gereviseerd. Het tapijt is origineel, al zitten er wat gaten in. En elke bout werd ontroest en opnieuw verzinkt. Ook voor wat onherstelbaar is, zoek ik originele vervangstukken. Een originele deurgreep kost driehonderd euro, namaak honderd. Maar ik wil niet telkens als ik die klink vastneem denken: die is fake.’

Van de Toyota Land Cruiser BJ 42 (1983) waren sommige koetswerkdelen volledig weggeroest. © Thomas Vanhaute

Advertentie

Advertentie

‘Deze houd ik tot ik sterf’, zegt Félice, die voor haar auto het Instagramprofiel olijfke_bj42 aanmaakte. ‘Net als de witte.’ Ook de Toyota HJ 61 (1989) restaureerde vader voor haar. Zijn 4.0-zescilindermotor oogt en draait als nieuw, al heeft hij zopas de kaap van 450.000 kilometer gerond. ‘De eerste kleine revisie wordt aangeraden bij een miljoen kilometers. Die motor werd in Japan voor vrachtwagens en bussen gebruikt. Eigenlijk is hij té krachtig, maar mechanisch is het een formidabel ding. In België werd vooral de goedkopere 70-serie verkocht. Dit Franse exemplaar stond in Anderlecht klaar voor export naar Afrika. In Australië en de VS is het de meest gewilde uitvoering.’

De Toyota HJ 61 (1989) restaureerde De Smul voor zijn dochter. © Thomas Vanhaute