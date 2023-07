5 autocollecties | Van de best klinkende tot de mooiste

In de eerste jaarhelft passeerden er al veel autocollecties op sabato.be. Van Pavarotti’s persoonlijke favoriet tot een van de mooiste wagens ooit: een selectie.

1 | De best klinkende motor ooit, volgens Jeremy Clarkson

In het eerste leerjaar wilde Tom De Bruyckere al garagist worden. En de periode waarin hij zijn rijbewijs behaalde, was de mooiste in zijn leven.

Vandaag blinken er bij hem thuis én in een zwaar beveiligde loods acht topauto’s. Zoals de Jaguar XK120 (1954) in de hal van zijn huis achter zes meter glas, als een speelgoedautootje in een doosje. Zijn absolute favoriet? De Maserati Ghibli (1970), waarmee hij vorig jaar de Zoute Rally reed.

‘Van de moderne Maserati’s is de Quattroporte Sport GTS (2009) mijn favoriet. Volgens de Britse tv-presentator Jeremy Clarkson is zijn motor de best klinkende ooit’, aldus De Bruyckere.

2 | Eén van de mooiste auto’s ever