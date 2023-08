5 bekende elektrische rijders over hun e-auto en -ervaringen

Dat hij al zo lang vasthoudt aan elektrisch rijden, heeft zijn redenen. Zo zijn files minder stressy – je hebt geen last van een daverende motor en je verbruikt niets als je stilstaat –, je hebt altijd een excuus om een parkeerplek op te eisen, en je hebt lagere onderhoudskosten. Noels deelt ook een aantal tips om batterij te sparen.

Econoom Geert Noels en zijn BMW iX xDrive40 © Bob Van Mol

‘Ik hou niet van volledig elektrisch rijden’

Deliverect-CEO Zhong Xu

Nu Deliverect-CEO Zhong Xu in New York woont, is hij lid van de Classic Car Club: je betaalt lidgeld en krijgt toegang tot een topcollectie van auto’s en motorfietsen.⁠ Twee van zijn eigen pareltjes zijn zijn oldtimer, een Jaguar E-Type Coupé (1964), en zijn jonge volbloed sportwagen, een Aston Martin DB11 (2019).⁠

Ook roadtrips in zijn gitzwarte plug-inhybride, een Volvo XC90 T8 Recharge AWD Ultimate, vindt Xu heerlijk. Goede muziek, het landschap, en rijden maar. Uren aan een stuk. En sneller weg zijn dan een Porsche met verbrandingsmotor, daar geniet hij van.⁠

Deliverect-CEO Zhong Xu en zijn Volvo XC90 T8 Recharge AWD Ultimate © Bob Van Mol

‘Een Tesla is toch net een aquarium?’

Zanger Ozark Henry

Zanger Piet Goddaer alias Ozark Henry crost sinds een jaar rond op een gepersonaliseerde Brekr Model B, een elektrische scooter uit Nederland. Met zijn comfortabele e-bedrijfsscooter overbrugde de zanger al tweeduizend kilometer. Een handig, updatevriendelijk en vinnig ding, noemt hij het.

Toch is Goddaer geen motorfietsenmens. Hij kijkt dan ook uit naar zijn eerste elektrische auto. In afwachting rijdt hij nu in een Mini Clubman Cooper S (2021), met veel beenruimte. Het karakter dat de Mini heeft, dat ontbreekt zowat alle e-auto’s, vindt hij. Ook al zijn ze top qua technologie, een lelijke auto zal hij nooit kopen.

Zanger Ozark Henry en zijn Brekr Model B © Bob Van Mol

‘Dat een auto 95 procent van de tijd stilstaat, is toch absurd?’

Journaliste Francesca Vanthielen

Nadat journaliste en medeoprichtster van de vzw Klimaatzaak Francesca Vanthielen de aankoop van haar eerste elektrische auto, een BMW i3, annuleerde, kocht ze een Hyundai Ioniq (2018). Intussen heeft ze de Hyundai Kona (2019) van haar vriend ingepalmd. Voor haar is het niet meer dan een vervoersmiddel, maar omdat ze er veel tijd in doorbrengt, is ze wel degelijk begaan met de keuze ervan.

Op de Kona heeft ze niets aan te merken, behalve dan de opzichtige kleur – acid yellow – en de inefficiënte hoogte. Alles zit erop en alles werkt. En de kosten zijn beperkt: de gebruikskosten komen op zowat de helft van een benzinewagen, haar vriend heeft zonnepanelen, onderhoud is er bijna niet en herstellingen zijn nog niet nodig geweest.