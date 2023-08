5 beloftevolle youngtimers in verschillende prijsklassen

Er zijn altijd goedkope auto’s die plots worden herontdekt. Factoren die meespelen, zijn de zeldzaamheid van een type of een speciale uitvoering. Maar ook een iconisch of vernieuwend karakter of een denderend succes kunnen een specifiek model de status van collectible verlenen. We brengen vijf auto’s die mogelijk mobiel erfgoed worden onder de aandacht.

Open rijden, een eenvoudige techniek, een hoog fungehalte, een grote betrouwbaarheid en een betaalbare prijs: de lichte Mazda MX-5 heeft het allemaal. © supergenijalac | Shutterstock

Mazda MX-5

De eerste generatie van de Mazda MX-5, in de VS Miata genoemd, kwam in 1989 op de markt. De vroege exemplaren genieten dus al van het fiscaal vriendelijke oldtimerstatuut. De auto was geïnspireerd op de klassieke, veelal Britse roadsters uit de jaren 60 zoals de Lotus Elan, maar de realisatie gebeurde in Japan. Open rijden, een eenvoudige techniek, een hoog fungehalte, een grote betrouwbaarheid en een betaalbare prijs: de lichte MX-5 heeft het allemaal.

Dat maakte de open tweezitter opnieuw populair. In 2016 rondde hij de kaap van 1 miljoen geproduceerde exemplaren, waarmee hij de best verkochte auto in zijn genre werd. Toch zijn er valkuilen, met de roestduivel als belangrijkste potentiële pretbederver. De eerste, meest spartaanse generatie (1989 - 1997) wordt aangeboden voor zowat 2.000 euro voor opknappers tot 25.000 euro of meer voor de mooiste exemplaren.

Toen de Audi TT in 1998 verscheen, was hij een eyecatcher waar menig autoliefhebber smoorverliefd op werd. © Teddy Leung | Shutterstock

Audi TT

Toen de Audi TT in 1998 verscheen, was hij een eyecatcher waar menig autoliefhebber smoorverliefd op werd. De op Bauhaus geïnspireerde rijdende sculptuur was mooi vormgegeven: bol, maar ook een tikje brutaal en extravagant, waardoor de auto een stijlicoon werd. Een jaar later kwam er een open variant. De motorisaties gaan van een 1.8 liter turbomotor met 150 pk tot een 250 pk sterke 3.2 V6 Quattro.

De tijdloos gelijnde oer-TT bleef in productie tot 2006. 25 jaar na zijn introductie wordt die eerste generatie bewaard én gezocht. Al heeft hij zijn zwakke plekken. De metertjes op het dashboard laten het al eens afweten, er kunnen problemen zijn met de raammechanismen en de vroege exemplaren waren sterk overstuurd - en dus crashgevoelig. Sommige TT’s zijn simpelweg afgeragd, wat de kosten de hoogte in kan jagen. De prijzen gaan van 2.500 tot 45.000 euro voor topuitvoeringen met lage kilometerstanden. Goedkoop is vaak duurkoop, maar voor minder dan 10.000 euro valt soms een prima exemplaar op de kop te tikken.

Met de Avantime wilde Renault de Duitse topklassewagens overtreffen. Hij moest zijn tijd vooruit zijn. © Art Konovalov | Shutterstock

Renault Avantime

Ook flops kunnen cultauto’s worden. Met de Avantime wilde Renault de Duitse topklassewagens overtreffen. Hij moest zijn tijd vooruit zijn en de Twingo-ontwerper Patrick le Quément tekende een unieke, non-conformistische MPV zonder B-stijlen, met twee gigantische deuren en het grootste glazen dak tot dan toe op een productiewagen. De dure Avantime werd geleverd als 3.0 V6, 2.0 viercilinder turbo en 2.2 diesel. Maar het concept sprak niet aan en de kwaliteit was gebrekkig. De elektronica haperde, de dakconstructie kraakte dat het een lust was en de ramen sloten zelden zoals het moet.

Het resultaat: de door Matra gebouwde Avantime werd tussen augustus 2001 en mei 2003 geproduceerd op amper 8.557 exemplaren. Maar er is wel degelijk een kleine schare grote fans. De prijzen schommelen tussen 5.000 en 20.000 euro, al vonden we nieuwwaardige exemplaren voor 37.500 en 45.000 euro. Misschien iets voor econoom Geert Noels, die spijt heeft dat hij de zijne ooit heeft verkocht?

Eigenlijk was de Alfa Romeo 8C Competizione een instant collectiewagen toen hij in 2006 op het autosalon van Parijs werd voorgesteld. © Roman.S-Photographer

Alfa Romeo 8C Competizione

Eigenlijk was de Alfa Romeo 8C Competizione een instant collectiewagen toen hij in 2006 op het autosalon van Parijs werd voorgesteld. In 2009 verscheen ook een open Spider-uitvoering. Van beide werden slechts 500 exemplaren gebouwd. Een wondermooi, intern ontworpen koetswerk van carbon dat verwijst naar het roemrijke merkverleden, een heerlijk klinkende 450 pk sterke achtcilindermotor van Ferrari en een topsnelheid van bijna 300 kilometer per uur: ziedaar de ingrediënten van deze droomwagen. Vandaag kost hij zowat de helft meer dan zijn introductieprijs van 180.000 euro. Voor Alfisti met een lichtere beurs is er de kleinere en nog jongere Alfa Romeo 4C, die ook veel kans maakt om het tot klassieker te schoppen.

De Mercedes-Benz SL R129 komt almaar meer in het vizier van verzamelaars of liefhebbers die er een fijne weekendauto bij willen. © Simlinger | Shutterstock

Mercedes-Benz SL R129