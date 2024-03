5 nieuwe elektrische 4x4’s | Van de Mercedes EQG tot de Ford F-150 Lightning

1 | Mercedes EQG

‘Geländewagen’ van de 21ste eeuw

2 | Elektrische Range Rover

Luxebeest

De elektrische Range Rover, de luxe-4x4 bij uitstek, mogen we later dit jaar verwachten. Ook deze krijgt een 800V-architectuur voor supersnel laden en je kunt ermee door 85 centimeter diep water waden – wel wat anders dan de lifestyle-SUV’s. Nu al kun je inschrijven op een wachtlijst, maar nog niet formeel bestellen.

3 | Ford F-150 Lightning

Koning der pick-ups

De Ford F-150 Lightning is de elektrische variant van de meest verkochte pick-up ter wereld en de iPhone onder de terreinwaardige pick-ups. Met de optie ‘extended range’ bedraagt de batterijcapaciteit maar liefst 131 kWh (het thuisverbruik van zeker tien dagen in een gemiddeld gezin). Voorlopig wordt de auto alleen gecommercialiseerd in de VS en Noorwegen, maar via parallelle import is hij ook hier te koop.