Bezoek het hightech hoofdkwartier van het McLaren F1-team

Via een ondergrondse tunnel kom je in het rechthoekige McLaren Production Centre, waar de supercars voor op de openbare weg worden gemaakt. © Courtesy of McLaren

Sixtijnse Kapel

Zichtbare afsluitingen of strenge borden om mensen af te schrikken zijn er niet langs het wandelpad. Maar dichterbij komen zat er voor het publiek nooit in. Ron Dennis, de man onder wiens bewind McLaren in 35 jaar tijd zeven van zijn acht wereldtitels voor teams veroverde, en tien van de twaalf wereldtitels bij de coureurs, koesterde de exclusiviteit en mystiek van het gebouw als een dierbaar bezit. Hij gebruikte het om indruk te maken op commerciële partners en vipgasten, of om klanten die een supercar bij McLaren hadden gekocht te belonen door ze de auto zelf in Woking te laten ophalen. Het openbaar museum, dat eigenlijk voorzien was in de oorspronkelijke bouwaanvraag, is er nooit gekomen.

Maar vandaag staat Ron Dennis niet langer aan het roer, en zien ze het anders bij McLaren. Voortaan worden geregeld rondleidingen voor het publiek georganiseerd: een samenwerking met GetYourGuide, een Duits onlineplatform dat wereldwijd zo’n 75.000 unieke ‘experiences’ aanbiedt. Heel vaak nemen die de vorm aan van een ‘speciale toegang’, zoals niet in de rij hoeven te staan of een rondleiding krijgen na sluitingstijd. Zoals een tour door het Vaticaan met de sleutelbewaarder, die ‘s ochtends als eerste de galerijen opent en ook de deur van de Sixtijnse Kapel ontgrendelt, om dan de lichten aan te steken.

Er is blijkbaar ook almaar meer vraag naar op sport gebaseerde experiences. ‘Het heiligdom van McLaren is de Sixtijnse Kapel van de autosport’, zegt Jean-Gabriel Duveau van GetYourGuide.

‘Star Wars’

Een minibusje komt ons bij de bewaakte ingang ophalen, om ons dan langzaam langs een smalle weg rond het meer tot bij het gebouw te brengen. De hele tijd in het busje kan iedereen die zich in het gebouw bevindt je zien, alsof ze de personen die hun hightech schuilplaats komen binnendringen eerst moeten kunnen doorlichten. En dan, in het gebouw: geen ronkende motoren of olievlekken op de vloer. Het is er muisstil en vlekkeloos proper, en alles is zilver, wit of grijs. Ron Dennis omschreef zijn hoofdkwartier graag als ‘negentig procent NASA en tien procent Disneyland’. Misschien verklaart het wel waarom het McLaren Technology Centre in ‘Star Wars’ dienstdeed als de Coruscant Spaceport.

De vroegere racewagens van McLaren staan opgesteld op de ‘Boulevard’, die langs het gebouw loopt. Goed voor zestig jaar geschiedenis. © Richard Pardon

Geveld door galsteen

De introductie is hoogdravend. ‘Ik heb volwassen mannen en vrouwen zien wenen van ontroering toen ze door die deuren liepen’, zegt Kris Lawton, onze gids. Daarna gaan we naar beneden in een ronde glazen lift die blijkbaar geïnspireerd is op een cilinder van een motor. De deur gaat open en brengt ons in de ‘Boulevard’, een grote ruimte met zeer hoge plafonds die zich uitstrekt over de volledige lengte van het gebouw: hier staan de vroegere racewagens van McLaren tentoongesteld.

Maar de eerste auto die je ziet, is meteen ook de enige niet-McLaren in het gebouw: een piepkleine Austin 7 uit het jaar 1929. De Nieuw-Zeelander Les McLaren kocht hem in stukken, ergens in het begin van de jaren 50, en wilde de auto restaureren om hem dan met winst te verkopen. Maar zoon Bruce overtuigde zijn vader om de auto te houden, om ermee te gaan racen.

Vader en zoon McLaren sleutelden aan de auto tot hij een topsnelheid van wel 140 kilometer per uur haalde, terwijl Bruce ermee leerde rijden op een geïmproviseerd circuit in de boomgaard. Toen Les geveld werd door een galsteen en niet kon deelnemen aan een race, nam de vijftienjarige Bruce zijn plaats in. Natuurlijk won hij de koers. Het pad was geëffend: Bruce werd professioneel autocoureur en vertrok op zijn twintigste naar Europa om er te gaan racen, en in 1963 het McLaren-team op te richten.

Lewis Hamilton

Naast de Austin staat de ruimte vol F1-machines, maar ook een paar supercars voor op de openbare weg, stuk voor stuk bolides die zestig jaar geschiedenis invullen. Van de M19C-1 uit 1972, tot de auto’s waarmee Alain Prost, Mika Häkkinen of Lewis Hamilton wereldkampioen in de formule 1 werden. Er staat zelfs een F1-bolide, gemaakt van 468.000 Lego-blokjes.

Terwijl we zoveel mooie contouren bekijken, zegt een strenge stem ons dat we op geen enkel moment foto’s mogen maken van wat in de glazen ruimtes achter ons gebeurt. In de ene ruimte worden de huidige F1-auto’s gestript om straks naar Qatar te worden gevlogen, want over twee weken wordt daar de grand prix gereden. In een andere ruimte gieten ingenieurs koolstofvezel in een vorm: nieuwe onderdelen waarvan de ingenieurs hopen dat ze de auto sneller zullen maken dan die van de concurrentie. Je zou hier robots en computers verwachten, maar het is allemaal handwerk – verrassend toch wel. Het voelt een beetje zoals kijken naar een Michelin-chef die een bord dresseert.

Met deze piepkleine auto begon het allemaal voor McLaren: de Austin 7 van Bruce McLaren. © Richard Pardon

Verongelukt

Hoewel prestaties en speerpunttechnologie altijd belangrijke ingrediënten zijn geweest in de aantrekkingskracht van autosport, zijn de menselijke verhalen dat natuurlijk ook. Menselijke verhalen zoals, om het beest bij zijn naam te noemen, het… gevaar. Naast de Austin 7 staat een M8D uit het seizoen 1970, een racewagen voor het vroegere Amerikaanse Can-Am-kampioenschap. Het golvende koetswerk is gehuld in een fel papaja-oranje, een kleur die Bruce McLaren koos omdat hij hoopte dat hij daarmee zou opvallen op de zwart-witte televisieschermen van die tijd. Dit is het tweede exemplaar van het model waarmee Bruce McLaren op zijn 32ste verongelukte, toen hij de auto in juni 1970 ging testen op het circuit van Goodwood. Het koetswerk kwam op de een of andere manier los, waardoor McLaren de controle over de auto verloor en tegen een kleine, betonnen constructie botste. Een klap die de Nieuw-Zeelander niet overleefde.

Iets verderop staat de McLaren MP4/8 waarin Ayrton Senna zijn laatste grand prix won, in 1993 in het Australische Adelaide. Zes maanden later verongelukte de Braziliaan op het circuit van het Italiaanse Imola.

Ayrton Senna in de McLaren MP4/8, waarmee hij in 1993 zijn laatste grand prix won in het Australische Adelaide. © Belga Image

Netflix-succes

Sinds 1992 bouwt McLaren behalve racewagens ook auto’s voor op de openbare weg. Daar trekt de rondleiding nu heen, langs wat volgens onze gids ‘s werelds grootste verzameling van autosporttrofeeën is, door een ondergrondse tunnel die ons naar het McLaren Production Centre leidt. Deze ruimte werd voltooid in 2011, en oogt indrukwekkend.

Een witte schuifdeur gaat open en brengt ons naar een balkon met uitzicht op de 34.500 vierkante meter grote fabrieksvloer. Allerlei technici werken er aan montagelijnen vol supercars in felle kleuren. Zodra een auto klaar is, wordt hij naar een speciaal hok gebracht voor de zogenaamde moessontest: maar liefst duizend liter water per minuut wordt erop gespoten.

Voor fans van formule 1 of supercars is het een behoorlijk opwindende ervaring. Maar wat heeft McLaren eraan om negen keer per jaar groepen van maximaal twintig autosportgekke bezoekers door de tempel te laten slenteren? ‘Toen Zak Brown in 2018 aantrad als nieuwe CEO, dacht hij na over een manier om McLaren inclusiever te maken’, zegt Lindsey Eckhouse, directeur licensing bij McLaren. Het succes van de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ heeft de belangstelling voor formule 1 immers exponentieel doen groeien. Vandaag zou McLaren wereldwijd ongeveer 470 miljoen fans hebben. Eckhouse: ‘We proberen onze digitale kanalen te gebruiken om wat er hier gebeurt aan de wereld te tonen. Deze rondleidingen gaan nog iets verder.’

Hoe ‘inclusief’ een rondleiding kan zijn als je er 450 pond (525 euro) voor moet betalen, voor anderhalf uur kijken en bewonderen, en nog eens even lang voor de lunch: je kunt er inderdaad over discussiëren. Maar voor heel wat mensen is een namiddag in Woking alweer iets wat ze kunnen afvinken op hun bucketlist.

In het McLaren Technology Centre beginnen twee technici aan de fabricage van een formule 1-bolide. © Patrick Gosling