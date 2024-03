De elektrische 4x4 is er | Wat met het rijbereik?

Porsche was daarin een pionier, door zijn elektrische modellen te voorzien van een 800V-architectuur, waardoor de Macan van tien tot negentig procent oplaadt in 21 minuten. Of honderd kilometer rijbereik bijlaadt in vijf minuten. Daar heb je natuurlijk een supercharger voor nodig. Die staan vaak langs de grote wegen, maar met een reële autonomie van pakweg vijfhonderd kilometer liggen best al veel hidden spots in de natuur binnen rijbereik.

Van West naar Oost

Land Rover Defender © Nick Dimbleby

De laadinfrastructuur in Europa mag dan snel aangroeien, tussen de landen blijven er grote verschillen. Nederland is de onbetwiste laadpalenkampioen. Ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden zijn rijkelijk bezaaid. Noorwegen is een droomland voor zowel e-roadtrippers als kampeerders. Frankrijk heeft zijn achterstand al flink ingehaald, al vergen afgelegen gebieden wat planning. Ook Portugal werkt hard aan zijn laadinfrastructuur én heeft duizenden kilometers aan toegelaten onverharde wegen. Spanje en Italië zijn doenbaar.

Voorts geldt: hoe verder naar het oosten, hoe minder laadpunten. De Baltische staten zijn een offroadwalhalla, maar inzake laadpunten vooralsnog karig bedeeld, net als Polen, Hongarije, Tsjechië, de Balkanlanden en Griekenland.

Al is het soms wel wat gedoe met laadpassen. Zoek dus vooraf uit welke passen je kunt gebruiken in het land van je bestemming en neem er voor alle zekerheid meerdere mee.

Lees meer Dayo Clinckspoor | 100 dagen solo door Europa in een oude 4x4

Into the wild