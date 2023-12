Deze 5 chauffeurs maakten in 2023 de overstap naar elektrisch rijden

De Muynck: ‘One pedal-driving vind ik zeer plezierig. Om te vertragen en zelfs te stoppen voor een rotonde raak ik de rem niet aan. Mijn auto leert me ook ecologisch rijden en vertelt me hoe goed ik het doe, zodat ik mijn rijgedrag kan aanpassen.’

3 | Johan Krijgsman

Tesla Model S (2015) & Porsche Taycan 4S (2021)

In 2015 was hij een van de eersten met een Tesla Model S. Die auto en zijn Porsche Taycan 4S zijn, ondanks de kinderziektes van die eerste, twee van de beste auto’s waarmee hij al reed.

Johan Krijgsman en zijn Porsche Taycan 4S. © Bob Van Mol

Krijgsman: ‘Mijn vrouw vindt een Tesla veiliger. En dat klopt. De Porsche is tien procent beter afgewerkt en als rijdersauto is hij misschien vijf procent beter. Maar inzake technologie en autonoom rijden komt hij niet in de buurt van de Tesla.’

4 | Marnik D’Hoore

Mercedes-Benz EQS 450+ AMG-Line

Tien jaar geleden was hij al fan van Tesla en Elon Musk. Toen Model X in 2015 uitkwam, bestelde hij er dan ook een. In 2022 verving hij hem door een Mercedes-Benz EQS 450+ AMG-Line.

Marnik D’Hoore en zijn Mercedes-Benz EQS 450+ AMG-Line. © Bob Van Mol

D’Hoore: ‘Het is qua efficiëntie de beste e-auto. Het resultaat: een autonomie van in de praktijk zeshonderd kilometer. Het design was aanvankelijk dus van weinig belang, maar door er vaker naar te kijken vind ik hem intussen heel elegant.’

5 | Christophe Segers

Lotus Eletre

Ondanks dat het Engelse merk Lotus zeventig jaar lang synoniem stond voor betaalbare, lichte en wendbare sportwagens, wordt de elektrische Lotus Eletre goed ontvangen. Ook Segers is fan.

Christophe Segers en zijn Lotus Eletre. © Bob Van Mol