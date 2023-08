‘Fans van perfect afgewerkte auto's moeten geen Tesla kopen’

Verloren weddenschap

De ‘autopilot’ gebruik ik vaak, in de file omzeggens altijd – ik ben een verstrooide mens. Bij grote afstanden ben je zeker dat je niet te snel rijdt. Het is echt veel veiliger. Hij demonstreert. ‘Ik hou mijn hand wel tegen het stuur, anders krijg ik na enkele seconden een waarschuwing die gradueel intenser wordt.’

‘Hier zal ik het toch niet doen’, klinkt het algauw. ‘Afritten neemt hij, rotondes nog niet. Het zou wel kunnen, denk ik, maar wettelijk is het nog niet in orde.’

Toen Geerts in 2018 in zijn boek ‘Digitalis’ het nakende telewerken aankondigde, verklaarde iedereen hem gek. Corona hielp een handje. In dat boek staat veel over mobiliteit. ‘Alleen de doorbraak van de autonome auto heb ook ik overschat’, zegt hij. ‘Ik ben er een flinke weddenschap aan verloren. In San Francisco hebben we wel autonome taxi’s op level 4 rijden: de auto waarin je in slaap mag vallen, binnen een welbepaald, geoefend gebied.

Maar het zijn de laatste procenten waardoor het nog niet perfect lukt. Bijvoorbeeld wanneer een auto niet over een witte lijn wil. Soms heeft iemand wat slecht geparkeerd, waardoor een menselijke chauffeur er wel héél even over zou rijden, maar de auto stopt. Of wanneer de auto een agent die zijn hand opsteekt moet interpreteren. In de steden waar onze autonome Google-taxi rondrijdt, hebben we wel een akkoord met de politie dat die auto niet op dat bevel zal reageren. Al zal hij natuurlijk wel stoppen zodra er een probleem is.’ (lacht)

Haardroger op benzine

Thierry Geerts © Bob Van Mol

Een biepje weerklinkt wanneer het verkeerslicht op groen springt. ‘Zeer handig als je voortdurend aan het praten bent’, lacht hij. ‘En als je je rechterknipperlicht gebruikt, opent hij vanzelf de rechter camera, zodat er geen dode hoek is. Ook dat feature is op een dag plots op mijn auto verschenen. Zo gaat dat bij Tesla.’

‘Over de technologie rond elektrisch rijden circuleert er nog altijd veel foutieve info, met misverstanden tot gevolg’, zegt hij. ‘Thuis laten we alle toestellen draaien zonder verbrandingsmotor – stel je een haardroger met benzinemotortje voor. De verbrandingsmotor is zeer inefficiënt: het gros van de energie gaat op aan warmte, niet aan beweging. In een elektromotor is er geen trilling of wrijving en dus ook amper slijtage. Je hebt geen olie nodig, geen onderhoud. Mijn vorige Tesla heeft in vier jaar geen garage gezien. Niks!’

‘Fossiele brandstoffen verbranden is nooit een goed idee’, zegt hij. ‘Om petroleum uit de grond te halen, te raffineren en tot aan je wagen te brengen, wordt al evenveel of zelfs meer energie verbruikt dan wat je aan elektriciteit verbruikt om te rijden.’

Op het stort

Natuurlijk laat de productie ook een stevige voetafdruk na. Ik haal een familielid aan dat al 31 jaar met dezelfde diesel rijdt. Is dat dan slechter dan om de zes jaar een nieuwe te kopen? ‘Je hoeft je wagen inderdaad niet op het stort te gooien om een elektrische te kopen’, luidt zijn antwoord. ‘Maar áls je nu een nieuwe koopt, is een verbrandingsmotor wel de foute keuze. De elektriciteit moet natuurlijk ook geproduceerd worden, maar dat met zon of wind doen is níét marginaal.

De 24 datacenters van Google bedienen negen producten, zoals Google Search, Google Maps en YouTube die door 1 tot 2 miljard mensen worden gebruikt. We zijn dus een enorme elektriciteitsverbruiker. Welnu, die datacenters plus al onze kantoren draaien uitsluitend op wind en zon. Al sinds 2007 is Google koolstofneutraal.