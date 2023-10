'Ik weet niet of ik als particulier nu al een elektrische auto had gekocht'

Ze legt haar telefoon op de inductielader en we rijden door het idyllische Boutersem. De basis-Polestar heeft een vermogen van 220 kW. Ruim voldoende, vindt van Bladel. ‘Het acceleratievermogen brengt me altijd aan het lachen’, zegt ze. ‘Maar het verloopt altijd comfortabel. Een collega wordt altijd misselijk in auto’s, in de mijne niet. Remmen louter door je voet van het gaspedaal te halen, had ik nog nooit gedaan. Toen ik de auto in ontvangst nam, liet ik dat uitgeschakeld. Nu staat het op medium. Heel fijn, eigenlijk.’

‘Wat me meteen erg meeviel, is het eenvoudige interieur met het grote, gebruiksvriendelijke scherm en zonder al te veel knopjes waarvan je niet weet waarvoor ze dienen.’ Charlotte van Bladel

‘Als je ook eens wilt rijden: dat mag hé’, klinkt het genereus. Over de rijervaring is ze glashelder. ‘Ik denk niet dat ik ooit terug wil. Het is als op boter over de wegen glijden. Vergeleken met mijn vorige wagens is het een wereld van verschil. Zacht, rustig, en zonder dat ik hoef te schakelen – dat laatste is een godsgeschenk. Niet dat ik mij vroeger opjaagde, maar toch: ik reed niet zo graag met de auto. Nu wel. Het is een rustgevende ervaring. Ik zou het bijna ontspannend noemen. Ik heb ook mijn WhatsApp-meldingen uitgeschakeld. Wanneer ik zelf met iemand meerijd, vind ik het supervervelend als die berichten continu verschijnen, maar ik deed het ook gewoon om in mijn eigen auto dat zengevoel te bewaren.’

Over de limiet

Remmen met het gaspedaal is een fijne ervaring, zegt Charlotte. © Wim Daneels

‘Nu ik erbij stilsta: ik ben zéker dat ik nooit nog terug wil’, lacht ze. ‘De autopiloot heb ik nog niet getest, neen. Ik durf al eens te snel te rijden. Niet veel, maar wel genoeg om geregeld een boete in de bus te vinden. Zeker met een elektrische auto ga je makkelijk over de limiet. Nu let ik er dus heel hard op. En ik wil het zelf leren. Ergens ben ik bang dat het te veel een gewoonte wordt, autonoom rijden. Ik hou toch graag zelf de controle. Maar kom over een jaar nog eens terug, dan vertel ik misschien iets anders.’

Na lang zoeken vindt ze toch een minpuntje. ‘De materialen in het interieur zijn mooi, maar snel vuil. Vanaf dag één was dat het geval!’

Laden met Netflix

Er staat al 2135 kilometer op de teller. ‘Hoewel ik vaak thuis werk, kom ik gauw aan 500 kilometer per week’, vertelt ze. ‘Vorige week waren dat er zelfs duizend. We hebben veel klanten in Gent, Antwerpen en Nederland. Thuis heb ik een laadpaal en zonnepanelen. Die paal kiezen was al een kwestie op zich. Ik liet meerdere offertes maken, maar via de website van Polestar kwam ik bij Smappee terecht – ze werken samen. Zij reageerden supersnel en kwamen ook snel langs. De bijbehorende app gebruik ik niet vaak, maar hij is wel handig. Hij geeft het verbruik en de kostprijs van mijn elektriciteit weer. Niet alleen van mijn auto, maar van alle toestellen in huis. En je kunt er de deuren mee openen.’ (lacht)

‘Ik stel de app zodanig in dat mijn auto altijd van 22 tot 7 uur oplaadt. Het prijsverschil met een tankbeurt is spectaculair. Mijn laatste laadbeurt, van 16 tot 90 procent, kostte zowat 13 euro. Met een batterijcapaciteit van 82 kWh bedraagt de actieradius van mijn auto op papier 610 tot 655 kilometer. In realiteit is het zowat 500 kilometer – ik laad wel slechts tot 90 procent, zoals aanbevolen. Die 16 procent was het diepste dat ik hem al liet zakken. Toen had ik een beetje stress. Een béétje.

Voldoende laadruimte was ook belangrijk voor Charlotte. © Wim Daneels

Vorige week moest ik naar Naaldwijk in Nederland, zowat 200 kilometer hiervandaan. Ook dan bleek onderweg laden niet nodig. Hoe dan ook: op de plaatsen waar ik kom, is doorgaans al een laadpaal voorhanden. En er zijn steeds meer Fastned-stations, waar het niet te druk is en je snel kunt laden. Ik heb ze nog niet nodig gehad, maar op YouTube staat helder uitgelegd hoe het werkt. Eigenlijk kijk ik ernaar uit om daar eens te laden. En ik hoor dat Netflix straks in de auto komt. Ook iets om naar uit te kijken.’ (lacht)