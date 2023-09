Marnik d'Hoore over zijn Mercedes EQS | 'Afwerking vergelijkbaar met Bentley'

'Ik ben geen autofreak die alle details kent, maar ik wil wel een deftige auto’, zegt D’Hoore. ‘Ik heb een Porsche Taycan getest. Had ik mijn ego laten spreken, dan had ik misschien daarvoor gekozen - mijn zoon van twaalf was er helemaal voor te vinden - maar ik heb mijn gevoel gevolgd. De EQ-lijn van Mercedes-Benz vond ik aanvankelijk doordeweeks, hoewel de EQS het elektrische equivalent van de S-klasse is. Maar een testrit trok mij over de streep.

Hij voelde aan als een van de innovatiefste elektrische auto's van het moment. Volgens een vriend die voortdurend in automagazines snuistert, is het wat efficiëntie betreft de beste elektrische auto. Door de korte neus en de glooiende lijn is de luchtweerstand onovertroffen. Het resultaat is een autonomie van in de praktijk 600 kilometer. Gent-Amsterdam en terug lukt zonder te laden. Om naar Zwitserland te rijden, volstonden twee laadbeurten. Doordat hij tot zulke prestaties in staat is, was het design van ondergeschikt belang, maar door er vaker naar te kijken vind ik hem intussen wel heel elegant.' (lacht)

De EQS heeft een erg lage luchtweerstand. © Bob Van Mol

'Ik vermoed dat Mercedes-Benz relatief snel een auto op de markt brengt met een autonomie van meer dan 1.000 kilometer', zegt D’Hoore. 'Dat vind ik zinvol, want als ik reis, merk ik dat laadpalen in het buitenland vaak volzet zijn, of niet werken. Dan is het zoeken waar je kan stoppen, en dat doe ik niet graag. In Zwitserland moest ik een eind omrijden. De Chinese auto’s evolueren snel, maar ik vertrouw ze niet. Je weet niet wat de Chinezen doen met de data die ze ermee verzamelen. Daarom ben ik ook geen fan van TikTok.'

'Laden doe ik doorgaans met een gewone stekker', zegt hij lachend. 'Een nachtje laden is goed voor 200 kilometer. Voor mij is dat voldoende, want ik werk vaak thuis. Uitzonderlijk gebruik ik een laadpaal. Ik ben een fan van Fastned. Hun palen laden ongelooflijk snel en de service is comfortabel.'

Kaki met gouden spikkels

D'Hoore met onze journalist. © Bob Van Mol

D'Hoores 450+ met sportieve AMG Line, goed voor 360 pk (vermogen) en 568 Nm (koppel), kostte 127.000 euro. 'De 580 4MATIC heeft vierwielaandrijving en meer power, maar niet meer bereik. Daarom hoefde ik die niet. Ik bestelde mijn auto in februari 2022 en hij werd geleverd in augustus, tijdens het chiptekort. Daardoor was het brede, tot bij de passagier doorlopende scherm niet beschikbaar - dat wilde ik nochtans graag, ook al kost het 25.000 euro extra.'

'De rijkosten zijn verwaarloosbaar', zegt D’Hoore. 'Ik kreeg onlangs een seintje dat mijn auto binnengebracht moet worden voor een check-up. Kan je geloven dat ik met mijn Tesla nooit naar de garage ben geweest voor een onderhoud? Ik ging alleen als er iets aan scheelde. De koffer die niet dichtging of de deur die niet perfect sloot. Dat soort dingen. Daar werd dan eens naar gekeken, maar een onderhoud gebeurde niet.'

Roze ledlichten lopen door het hele interieur. Ze geven een warm, comfortabel gevoel.