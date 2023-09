‘Mijn Morgan Aero Coupé durf ik nergens te parkeren’

Met een vader die drie autokerkhoven had, kreeg Wally Loosveldt de autoliefde met de paplepel binnen. Zijn topstuk? Een Morgan uit 2015.

Een paar jaar geleden ruilde Wally Loosveldt twaalf vooroorlogse auto’s in voor één Chevrolet Corvette (1954). ‘Die auto’s had ik al vijftig jaar’, vertelt hij. ‘Ze restaureren zou veel geld hebben gekost. Nico Aaldering, een van de grootste handelaars van Nederland, was geïnteresseerd. Bij hem zag ik die wondermooie Corvette, en we kwamen tot een deal.’

Geen nood: Loosveldt hield er nog minstens twaalf andere over. Zijn collectie is een levende historie. ‘Als kind zag ik niets anders dan auto’s, en ze zijn altijd in mijn leven gebleven. Van 1947 tot 1964 had mijn vader drie autokerkhoven. Op een bepaald moment stonden er duizend auto’s. Ik herinner me zijn laatste: een De Dion-Bouton die stukgeslagen werd. Het ijzer en koper werden gerecupereerd, maar de auto op zich had toen geen waarde. Ongelooflijk, hé. Al toen ik vijf was, prutste ik mee. In die periode was er ijzer nodig voor de Koreaanse Oorlog. Mijn vader wist toen een miljoen kilogram te verkopen. Dat was veel geld waard. Later zijn we potten, kabouters, beelden, ornamenten en pergola’s gaan gieten. Dat doen we nu al 59 jaar. Het is een uitstervend beroep. Nu exporteren we wereldwijd.’

Advertentie

De Ford Model T (1919) is in rijdende staat. © Thomas Vanhaute

‘Zelf begon ik te verzamelen in 1969’, vertelt hij. ‘Ik trok toen naar Frankrijk en kocht een Citroën Traction Avant, een DS, Fords, Mercedessen... Ik ben vrij handig en kon er zelf aan werken.’ Achter de oude garagepoorten op zijn bedrijfsterrein staan een Cadillac 355-B (1932), een Lincoln L-Series Sedan Six Windows (1923) en een Packard Light Eight Model 900 4-door Sedan (1932) met wat werk aan. ‘Dat zijn nog auto’s, hé’, lacht hij. ‘Die kocht ik zowat veertig jaar geleden rechtstreeks in de VS. Per brief! Mensen stuurden dan foto’s op.’

Lees meer 5 autocollecties | Van de best klinkende tot de mooiste