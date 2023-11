‘Porsche Racing Moments’ is het nieuwe, gesigneerde boek van ‘s werelds bekendste F1-fotograaf

via LinkedIn

Rainer W. Schlegelmilch werd wereldberoemd met zijn ‘zoom shots’. Het gesigneerde boek ‘Porsche Racing Moments’ van de F1-fotograaf is nu uit.

Noem Rainer W. Schlegelmilch gerust de chroniqueur van de motorsport. Sinds de Duitse fotograaf in 1962 als afstudeerproject de ‘Nürburgring 1000 Kilometer’ documenteerde, verloor hij zijn hart aan piepende banden en gierende motoren. Hij groeide uit tot een icoon en ontwikkelde zelfs een signatuurfoto: zijn zogenaamde ‘zoom shot’ met een lange sluitertijd waarbij slechts één object scherp is (veelal de racehelm) en de rest ‘coloured speed’, zoals hij het zelf noemt. Je voelt de snelheid als je naar het beeld kijkt.

Uitgeverij Taschen eert de fotograaf, intussen een tachtiger, met een publicatie in haar XXL-reeks. Voor het gesigneerde boek ‘Porsche Racing Moments’ werden – zoals de titel al verklapt – alleen beelden met Porsches geselecteerd. Bijna zes kilogram beeldmateriaal slingert je terug naar de periode tussen 1963 en 1988 van de endurancewedstrijden, waarbij de racepiloten zoveel mogelijk afstand moeten afleggen in 6, 8 of 24 uur.