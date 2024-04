Suber Factory | Waar Vettel zijn modelbouwwagens koopt

Fred Suber koesterde al van jongs af een passie voor modelbouw. ‘Als kind droomde ik alleen maar van miniatuurauto’s.’ © Alexander D'Hiet

Dromen van miniatuurtjes

Fred Suber koesterde al van jongs af een passie voor modelbouw. ‘Als kind droomde ik alleen maar van miniatuurauto’s.’ Ondanks zijn studies handelsingenieur aan het ICHEC in Brussel en zijn acht jaar in een ‘normale’ baan, bleef hij zijn hobby uitoefenen. In 1994, het jaar van het tragische ongeval van de Braziliaanse F1-legende Ayrton Senna, had hij al een indrukwekkende verzameling miniatuurautootjes ineengeknutseld. Hij besloot ze tentoon te stellen in een brasserie in Woluwe, waar het allemaal begon. ‘Toevallig passeerde daar de bekende Porsche-verzamelaar Johan-Frank Dirickx en hij kocht als eerste een miniatuurauto. Sindsdien zijn de bestellingen blijven komen. Na dertig jaar is Johan-Frank trouwens nog steeds klant. Destijds had ik nooit durven te dromen dat mijn modelbouwauto’s ooit wereldwijd verkocht zouden worden.’

Ook Jacques Swaters, de voormalige auto­coureur, Ferrari-dealer en Brusselse oprichter van het Écurie Francorchamps-team, zou een belangrijke rol spelen bij de uitbouw van Suber Factory. Fred Suber noemt Swaters niet voor niets zijn ‘spirituele vader’. ‘Dankzij Jacques zijn veel deuren opengegaan. Via hem heb ik autoverzamelaars ontmoet en kwam ik in contact met de beau monde. Die kwam maar al te graag afgezakt naar Jacques’ privémuseum, in de hoop daar zeldzame documenten te kunnen kopen uit zijn enorme automemorabiliacollectie. Denk maar aan Enzo Ferrari’s brieven aan zijn maîtresses, zijn agenda’s, zijn rijbewijs of zijn geboorteakte. Die verzamelaars hebben de mooiste en duurste auto’s ter wereld. Ze zijn continu op zoek naar iets exclusiefs’, zegt Suber.

Een blik op het atelier, dat vol staat met soldeertoestellen, schuurpapiertjes, wattenstaafjes, lijm en verfkwasten. © Alexander D'Hiet

Rembrandt-methode

Exclusief, dat zijn de miniatuurautootjes van vader en zoon Suber inderdaad. In tegenstelling tot veel andere modelbouwdozen maakt Suber Factory met de hand exacte miniatuurreplica’s van iconische oldtimermodellen. Volledig ‘from scratch’. Vandaar de ontelbare soldeertoestellen, schuurpapiertjes en verfkwasten in het atelier. ‘Veel onderdelen maken en beschilderen we zelf met de hand’, zegt Fred Suber, wijzend naar de Napier-Railton uit 1933, de legendarische raceauto die in 1935 het all-time ronderecord (230,84 kilometer per uur) op de toenmalige racetrack van Brooklands, Engeland, vestigde. Minutieus op schaal nagemaakt. ‘Ik voel me meer artiest dan artisan. Een artisan maakt louter een exacte replica van de wagen. Ik voeg er een artistieke toets aan toe. Bij elk prototype probeer ik die auto tot leven te brengen met de Rembrandt-methode. Speciaal daarvoor heb ik academielessen gevolgd, om dat typische spel van licht en schaduw bij de oude meesters goed te beheersen. De eerste auto die ik met die techniek heb beschilderd, was een Maserati 250F.’

Suber senior wekt geen Maserati, maar de F1-McLaren van drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna tot leven. ‘De motor en het chassis van dit model uit 1988 zijn bijna klaar. Het zal drie tot zes maanden duren voordat het prototype op schaal 1/12 klaar is. Van de editie van twaalf stuks die we zullen maken, is niks meer beschikbaar. Alles is al gereserveerd.’

Sebastien Suber werkt geconcentreerd aan een Ferrari 156, de ‘Sharknose’ waarin Phil Hill in 1961 wereldkampioen werd. © Alexander D'Hiet

Freds zoon, Sebastien, zit naast hem geconcentreerd te werken aan een Ferrari 156, de ‘Sharknose’ waarin Phil Hill in 1961 wereldkampioen werd. ‘Ik ben bezig aan de vierde auto uit de editie van twaalf’, zegt hij. ‘Zodra hij klaar is, gaat hij richting Zwitserland. Bij elk model dat we afwerken, krijgt de klant een boek waarin het hele bouwproces gedocumenteerd staat. Dat geldt ook als certificaat.’

Sebastian nam vijf jaar geleden ontslag om in zijn vaders atelier te komen werken. Sindsdien zijn de productie, de marketing én de communicatie opgeschroefd. Vader en zoon werken nu één à twee auto’s per maand af en twee prototypes per jaar. ‘Seb krijgt hier geen salariswagen, geen maaltijdcheques of betaalde vakantie. Maar het is een droom om hem hier naast me te hebben’, zegt Fred Suber. ‘Hij is de enige persoon op aarde aan wie ik mijn kennis en ervaring wil doorgeven.’

Het Brusselse atelier van Fred en Sebastien Suber produceert maar zo’n twintig miniatuurautootjes per jaar. © Alexander D'Hiet

Twintig stuks per jaar

Zo’n 15.000 tot 25.000 euro kost een model van Suber Factory. Maar het atelier produceert er zeer weinig, zo’n twintig stuks per jaar. ‘Handwerk vergt nu eenmaal tijd. Verzamelaars moeten soms jaren wachten op hun miniatuurauto’, zegt Fred Suber. ‘Elk stuk dat uit het atelier vertrekt, moet zo mooi mogelijk zijn, ongeacht het fortuin van onze klanten. Ze hebben geleerd om geduldig te zijn.’

Geduldig en niet kieskeurig. Suber Factory produceert bijna nooit miniatuurauto’s op bestelling. ‘We willen uit het enorme automodellenaanbod zélf de types kiezen die we in minia­tuurvorm zullen maken. Voor ons moeten het coups de coeur zijn. We laten ons niet alleen leiden door de schoonheid van een auto, maar ook door de historiek ervan, de racegeschiedenis of zelfs de piloot die achter het stuur zat.’

15.000 tot 25.000 euro kost een model van Suber Factory. Hier de rode Maserati 250F van Juan Manuel Fangio tijdens de Grote Prijs van Monaco in 1957. © Alexander D'Hiet

Al werd voor het Amerikaanse mode-icoon Ralph Lauren, een verwoed autoverzamelaar, in 2011 wel een uitzondering gemaakt. ‘Ik stemde toe om een schaalmodel te maken van zijn fenomenale Bugatti 57 SC Atlantic uit 1938. Op voorwaarde dat ik het autootje persoonlijk mocht gaan afgeven bij hem thuis, in San Francisco. Tijdens die ontmoeting signeerde hij voor mij vijf metalen ‘RL’-gedenkplaatjes, die ik mocht bevestigen op vijf miniatuuredities van zijn iconische oldtimer.’