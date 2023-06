André De Kegel | 'Voor mij is Elon Musk Einstein maal drie'

De Kegels auto had last van kinderziekten. 'De legendarische problemen met de deurklinken heb ik ook meegemaakt, jawel. En een keer ben ik in panne gevallen. De connectie van de batterij was gesmolten. Dat werd onder garantie hersteld. De batterijcapaciteit vermindert met de jaren. Na acht jaar kreeg ik een rood signaal. Toen moest ik het batterijpakket laten vernieuwen. Het waren de allereerste batterijen en vooraf wisten we niet goed hoe lang ze zouden meegaan. Het kostte me iets minder dan 10.000 euro. Dat zal ik wel terugverdiend hebben met mijn gratis laadbeurten. En nu kan hij weer jarenlang mee.'

'Zoals bekend is er een groot verschil in het rijbereik in de zomer en de winter. De airco inschakelen scheelt ook. Maar 350 kilometer haal ik altijd. Aanvankelijk reed ik soms 500 kilometer tegen zowat 90 kilometer per uur. Maar als er een Porsche naast mij staat, komt het competitiebeest in me sowieso naar boven. Ik ben competitiezeiler geweest en heb autorally's gereden.'

Autonoom

De Kegel wisselt tussen zijn Model S en Model 3. © Bob Van Mol

'De Model S is nog altijd een werkauto om boodschappen te doen, materiaal voor het restaurant te vervoeren, enzovoort', zegt De Kegel. 'Hij is ruim en handig. Ik kan er zelfs in slapen of er mijn fiets in opbergen. Het blijft de perfecte Tesla.'

De Kegel poseert voor de terrassen op de Slachthuiskaai in de nieuwe wijk Blauwe Boulevard in Hasselt, waar hij en z'n vrouw het restaurant El Fuego hebben. 'In 2015 leerde ik Mayra kennen. Zij kwam uit de horeca en twee jaar later begonnen we een restaurant in Knokke, waar ik woonde. Sinds juni 2020 is het restaurant hier, waar Mayra twintig jaar had gewoond. In de coronaperiode pendelden we vaak tussen Hasselt en Knokke. Nu rijd ik nog 10.000 à 15.000 km per jaar. En ik rijd ook met de Tesla Model 3 uit 2021 van Mayra.'

Dat is Tesla nummer drie. De Kegel opent de rode wagen met zijn telefoon, waarna zijn persoonlijke instellingen op het grote scherm verschijnen. Binnenin ligt nog meer rommel dan in zijn Model S. 'Vrouwen', lacht hij. Het panoramische dak loopt tot achteraan door. 'Deze auto wilden we vooral snel hebben. Normaal gezien bedroeg de wachttijd een jaar, maar ik kreeg het geregeld dat we hem veel sneller hadden. Hij stond op het schip, maar was nog niet verkocht. We betaalden 65.000 euro inclusief btw. Zonder de opties kost hij minder dan 50.000 euro.'

De Kegel haalt zijn Model 3 uit de garage. © Bob Van Mol

Hij neemt ons mee voor een tweede ritje. 'Deze is lichter, voelt veel levendiger en accelereert nog sneller dan de mijne', zegt De Kegel. 'Het is de performanceversie. Maar hij heeft geen luchtvering zoals de Model S, waardoor hij harder is. Met alle veiligheidssystemen ziet deze auto beter dan een mens. Afhankelijk van het weer kiezen we dus welke we nemen.' (lacht)

'In de Model 3 moet je niet meer kunnen rijden. De gps instellen en echt autonoom rijden kan, maar mag hier niet, maar hij houdt vanzelf afstand, let op fietsers, enzovoort. Hij ziet alles en reageert op alles. Ook met mijn auto rij ik vaak met cruisecontrol. In de Model 3 past die zich vanzelf aan aan de voorligger. Hij remt zelf en geeft zelf gas. Mayra raakt amper nog een pedaal aan. Ik durf dat niet.'

'De sensoren voor al die nieuwigheden ook op de Model S laten installeren is mogelijk, maar vergt herbekabeling', zegt De Kegel. 'Zo wordt het erg duur. Soms zou ik een nieuwe Model S willen, met die nieuwe snufjes. Maar deze is nog zo goed. Er is niet echt een reden om hem weg te doen. Het koetswerk en chassis roesten niet. En wat erop zit, evolueert gewoon mee met de nieuwe modellen. Updates van het parkeerhulpsysteem zijn gratis. Soms vloek ik wel eens als ik het display zie: wat is er nu weer veranderd? Of: waar hebben ze dit of dat nu weer gestopt?'

Tesla-Antwerpen

De Kegel naast onze journalist en zijn Model 3 © Bob Van Mol

Diep vanbinnen blijft De Kegel een petrolhead. 'Vorige week had ik een vriend met een Ferrari op bezoek. Het geluid van die motor doet nog altijd wat zeer in mijn buik. Maar dat is nostalgie. Als je denkt aan wat de wereld nodig heeft, verdwijnt dat. Inmiddels hou ik ook van de stilte.'

'Ik heb me ook het hoofd gebroken over andere oplossingen, zoals waterstof. Ik heb nog vrienden die erbij zweren, maar mij overtuigen ze niet. Je moet het transporteren: die kost is groot en er blijft altijd een risico, net zoals bij lpg en cng. Ik herinner me een zwaar ongeluk in Noord-Spanje met een vrachtwagen waardoor een hele camping in de fik vloog. Een chauffeur van mij was erbij betrokken. Het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, is het ernstig. Aan elektriciteit is minder gevaar verbonden. Je kan waterstof produceren in de batterij, maar dan kan je net zo goed de batterij opladen, wat minder omslachtig en minder duur is. Er is natuurlijk ook de discussie over waar we de grondstoffen zullen halen als de hele wereld elektrisch rijdt. Er ontstaat een rush. De Russen en Chinezen trekken massaal naar Afrika.'

De Kegel kan levenslang gratis laden met zijn Model S aan Superchargers van Tesla. © Bob Van Mol

Intussen is de Tesla Model Y de meestverkocht auto ter wereld. 'Tesla is een groot beest geworden', zegt De Kegel. 'In tien jaar tijd! Je moet eens in Zeebrugge gaan kijken: daar komen ze met 5.000 tegelijk binnen. In 2016 nodigde CEO Elon Musk me uit voor de opening van de gigafactory in de staat Nevada. Toen was hij al goed beschermd. Eerder had ik hem al een paar keer ontmoet, onder meer in Amsterdam. Nadat de Opel-fabriek in Antwerpen eind 2010 was gesloten, had ik hem aangeschreven. Hij kreeg 500 miljoen euro van de Vlaamse Regering om de fabriek weer operationeel te maken. Maar hij weigerde. Hij had een eigen plan, zei hij. Toen ging het over het centrum in Tilburg, geloof ik: de eerste grote assemblagevestiging in Europa (die inmiddels werd gesloten, red.). Inmiddels is er een gigafabriek nabij Berlijn.'