Ze zijn een hit op het Instagramaccount abandoned_supercars_ : beelden van verloederde bolides die zomaar op straat, in de woestijn of in een parking zijn achtergelaten. Een bloemlezing, van de Ferrari F40 van de zoon van dictator Saddam Hoessein tot een Bugatti Veyron (waarde 1,5 miljoen euro) ergens in Rusland.