De Zero elektrische motorfiets | 'Ik kan in 3 seconden naar 100/uur'

'Een droom om mee te rijden', besluit Vranckx. 'En de service bij Zero is super. Toen ik wat condens in het dashboard had, werd dat meteen vervangen. Ik heb destijds even getwijfeld tussen een Zero en het fantastische Italiaanse merk Energica. Die zijn nog krachtiger en zijn kwalitatief top notch. Ze hebben wel een agressieve look en zijn vooral 5.000 euro duurder. Deze kostte me al 23.643 euro, inclusief btw en een kleine korting omdat ik een showroommodel kocht (vandaag is dat 26.860 euro, red.). Een goede klassieke motorfiets heb je voor de helft. Die kost je jaarlijks wel gauw duizend euro meer, los van de besparing op benzine. De Zero vergt amper onderhoud, je betaalt geen verkeersbelasting en de verzekeringspremie ligt lager.'

Aanhangwagen

De Zero kostte Vranckx 23.643 euro, inclusief btw en een kleine korting omdat hij een showroommodel kocht. © Alexander d'Hiet

'Ik vind de Zero's mooi, maar het heeft ook te maken met engagement. We moeten zorg dragen voor onze planeet', zegt Vranckx. 'Daarom heb ik een Tesla Model Y (2022) als auto. Daarover heb ik lang getwijfeld, onder meer omwille van het synthetische leer. Amerikanen hebben naar mijn gevoel wat minder smaak en raffinement, en voor mij moet een voertuig elegant zijn.'

Toch koos Vranckx uit pragmatiek voor Tesla. 'Een Polestar vind ik mooier en ik ben gek op de Hyundai Ioniq 5 - de Koreanen zijn goed bezig - maar finaal koos ik de Tesla omwille van de laadruimte: met de zetels neergeklapt heb ik achteraan een laadvolume van 1.800 liter. Daar komt de frunk nog bij, de kofferruimte vooraan. Dat is geen overbodige luxe als je met drie kinderen op reis wil.'

Zijn Tesla Model Y ziet Vranckx als een noodzakelijk kwaad. © Alexander d'Hiet

'De Tesla zie ik als een noodzakelijk kwaad', zegt hij. 'Een klein doosje of vaasje gaat nog wel in het buikje van de Zero, en je kan extra koffers aan de zijkanten hangen, maar dan wordt het moeilijker om door de files laveren.' Hij toont een roomdivider van Fabiaan Van Severen. 'Zoiets kan nu eenmaal niet mee. Doordat ik zoveel moet transporteren, rij ik meer met Tesla dan me lief is. Voor grote stukken heb ik ook een gesloten aanhangwagen. Die weegt ruim 300 kilogram en doet de range van de Tesla zowat 30 procent slinken. Officieel bedraagt die 504 kilometer, in de praktijk is dat 400 tot 450 kilometer.'

Bedrogen

Vranckx heeft ook nog een Tesla in 'Full Operational Lease'. © Alexander d'Hiet

De app vindt hij fantastisch. 'Je kan er alles mee op afstand regelen: openen, sluiten, de airco, de bewakingsfunctie... Er zitten acht camera's op de auto. Hij filmt continu alles wat errond gebeurt, tenzij de batterij onvoldoende geladen is. In de auto zelf bedien je alles via het centrale scherm. Ook het handschoenkastje, wat nogal absurd is. Maar het is wel gebruiksvriendelijk. En Tesla is zeer inventief om alles te verbeteren. Er zijn voortdurend updates, ook voor kleine dingen. Sinds kort weerklinkt een signaaltje als het verkeerslicht groen wordt. Dat kan handig zijn als je afgeleid bent omdat je even op je telefoon kijkt - wat niemand doet, natuurlijk, ik ook niet. Een Tesla is geen auto, maar een computer op wielen. Elektrische auto's van andere merken evolueren veel minder.'

Ervaart Vranckx gebreken? 'Hij is wat te hard afgeveerd. En de service kan ook beter. Het onderhoud is beperkt, maar Tesla raadt wel aan om eens per jaar langs te gaan. Via de app reageert het bedrijf snel. Maar ik had een probleempje dat niet opgelost werd. Als iemand me belde, werd het gesprek niet doorgeschakeld naar het audiosysteem in de auto. Vervelend. Maar daar deden ze niets aan, want alleen in het onderhoud was voorzien. Alles is zeer afgemeten. Dat is niet zo fijn. Ook de enorme prijsschommelingen bij Tesla storen me. Als het nu 1.000 of 2.000 euro was: oké. Maar bij een prijsdaling van 66.000 naar 54.000 euro voel je je als consument bedrogen.'