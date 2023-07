Ex-racewagen Max Verstappen onder de digitale hamer

F1-teams verkopen soms auto’s met een motor aan verzamelaars. Ze hebben client programs die ze klaarmaken om er op een circuit mee te rijden. De STR11 van Verstappen is een statisch object, al kan de gelukkige koper er in principe een andere motor insteken om de fun van zijn leven te hebben.

Fans kunnen hun hart ophalen aan onder meer racepakken, helmen, (hand)schoenen en overalls van pitcrews.

Kweekvijver

Het is de eerste keer dat een F1-team via een veilingplatform rechtstreeks geauthenticeerde memorabilia aanbiedt. ‘We willen onze fans de kans geven een stukje van de rijke geschiedenis van ons team te bezitten’, zegt Franz Tost, sinds 2006 de teambaas. ‘Mensen vragen ons geregeld of ze memorabilia of onderdelen van auto’s kunnen kopen. Maar we hebben niet de infrastructuur om dat te organiseren’, vertelt hij. ‘Het lijkt me bijzonder dat straks een object van Toro Rosso of Scuderia AlphaTauri in de huiskamers van onze fans staat, en dat zelfs een van onze raceauto’s in een privégarage staat. Elk seizoen bouwen we vier exemplaren op een nieuw chassis. Zo’n auto is een geheel van onderdelen, wondermooie stukjes toptechnologie en innovatie waarvan onze industrie het speerpunt is. Elk onderdeel is zeer bijzonder en zeldzaam, want in beperkte hoeveelheden geproduceerd.’

Scuderia AlphaTauri komt voort uit Minardi, dat in 2005 failliet ging. De renstal werd toen overgenomen door Red Bull, dat er zijn tweede team van maakte naast Red Bull Racing. In 2020 veranderde de renstal van naam, nadat Red Bull zijn eigen kledingmerk AlphaTauri had opgericht. Met slechts twee overwinningen in Monza - Vettel in 2008 en Gasly in 2020 - is het team geen hoogvlieger. Maar het heeft wel een reputatie als kweekvijver van toprijders en wereldkampioenen, zoals Vettel en Verstappen.

Fans kunnen gesigneerde racepakken op de kop tikken.

Met het openstellen van de archieven willen Scuderia AlphaTauri en Catawiki de met magie omgeven wereld van de formule 1 tastbaar maken voor haar volgelingen. ‘De veiling brengt geld binnen, maar is vooral een kwestie van merkopbouw en een band opbouwen met de fans’, zegt Lars Stegelmann, de commercieel directeur van het team. Later dit jaar volgen vier veilingen. In totaal worden bijna 300 objecten verkocht die recht uit de SAT-archieven en magazijnen komen. Daarbij zitten nog twee iets minder dure raceauto’s en drie mock-ups, modellen op ware grootte, die geschat worden op zowat 200.000 euro. Ook nadien zullen geregeld objecten worden geveild. Maar Scuderia AlphaTauri verkoopt niet zijn hele archief. ‘Wat we verkopen, is het resultaat van flink wat afwegingen en interne discussies’, zegt Stegelmann. ‘Sommige collega’s wilden alles bewaren. We verkopen onze geschiedenis niet, alleen een deeltje.’

Momentum

Scuderia AlphaTauri werkt met Catawiki en niet met pakweg Sotheby’s of het veilingplatform F1 Authentics, waar meerdere teams bij betrokken zijn. Het digitale zwaartepunt van Catawiki is daarvoor een belangrijke factor. Het F1-team bereikt daarmee ook jongeren en het is makkelijker om internationaal te verkopen. Voor memorabilia is Catawiki de plek bij uitstek. Zijn partnership met voetbalclub AS Monaco trok de F1-bonzen mee over de streep. Dat Italië de grootste markt voor Catawiki is, hielp. Net als de Nederlandse roots - met de fanbase van Verstappen in het achterhoofd.

Catawiki werd in 2008 opgericht door de stripverzamelaar René Schoenmakers en de programmeur Marco Jansen om stripcollecties te tonen. In 2011 werd het een veilingplatform dat evolueerde naar andere verzamelobjecten en luxegoederen, zoals kunst- en design, fashion, horloges, wijn, whisky en klassieke auto’s. Vandaag worden wekelijks ruim 75.000 verzamelobjecten geveild, goed voor een miljoen biedingen in 60 landen. ‘Die boom heeft alles te maken met nostalgie’, zegt Genevieve Tearle, algemeen manager collectibles. ‘Elke generatie kijkt graag terug op glorierijke momenten. En in moeilijke economische omstandigheden zoeken mensen naar alternatieve investeringen. Dat kunnen ook sneakers zijn. Bovendien hebben verzamelobjecten een grote potentiële waardestijging.’