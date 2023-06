‘Mijn Maserati Quattroporte Sport GTS klinkt als Pavarotti’

Autobiografie | Tom De Bruyckere (49) Eigenaar en zaakvoerder van ACG Groep (dealernetwerk van Volvo, Polestar, Maserati en Jaguar-Land Rover). | Daily | Land Rover Defender 75th Edition (2023).

| Eerste | Peugeot 106 1.0 Key West (1994). ‘Vijftig pk.’

| Beste | Maserati Quattroporte Sport GTS (2009).

| Slechtste | Geen.

| Met spijt verkocht | Alfa Romeo 8C (2009).

| Droom | Geen.

Hij neemt ons mee naar een zwaar beveiligde loods verderop. De Ghibli is grotendeels origineel. De veiligheidsgordels zijn te kort. Een achterbank is er niet, al is er wel plaats voor. ‘Daar moet je een Italiaan voor zijn’, lacht De Bruyckere, terwijl hij de 4.7-achtcilindermotor in de toeren jaagt. ‘Toen de auto in 1966 verscheen, was 310 pk iets ongelooflijks. Het was ook de tijd van de Ferrari Daytona en de Lamborghini Miura: een van de mooiste episodes uit de geschiedenis van de auto.’

De Maserati Mexico (1967), een toonbeeld van eenvoud en elegantie. © Thomas Vanhaute

‘De loods is van onze hoofdtechnicus bij Maserati. Het is een win-win: hij kan het teveel aan plaats verhuren, ik heb een vertrouwenspersoon. Sam rijdt ook met mijn auto’s en stuurt maandelijks een logboek in Excel door. Dat is een geweldig genoegen.’ Binnen zien we de Maserati Indy, lichtblauw met beige leder. ‘Die kocht ik in 2010 van Philippe De Craene, de ex-zaakvoerder van Carrera Motors in Sint-Martens-Latem. Het is een publiek geheim dat hij niet alleen van Porsche, maar ook van Maserati houdt. Later heb ik die auto goed kunnen verkopen.’

‘De Maserati Mexico (1967) is zó eenvoudig en zó elegant’, klinkt het. Hij kreeg zijn naam doordat de eerste bestelbon werd ondertekend door de toenmalige president van Mexico. Hij staat nogal in zijn jus. Ook aan de Mistral 4000 (1966) is niet zoveel gebeurd. Dat is een knipoog naar de Britse sportwagens. De Spyder (2006) is technisch gezien bijna een Ferrari. Het waren de jaren waarin beide merken dezelfde leiding hadden. Michael Schumacher had er zo een. Maar van de moderne Maserati’s is de Quattroporte Sport GTS (2009) mijn favoriet. Zijn atmosferische 4.7-achtcilinder is de best klinkende motor ooit, om de woorden van de Britse televisiepresentator Jeremy Clarkson te gebruiken.’ Hij verdwijnt even en komt terug met een doosje vol autosleutels. ‘Kun je iets verdragen?’, vraagt hij, waarna hij het briljante uitlaatsysteem demonstreert. ‘De motor schreeuwt niet, hij klinkt Pavarotti-achtig – de tenor had er trouwens zelf een. Ik doe hem nooit meer weg.’

Van de bijzondere Effeffe Berlinetta (2018) werden maar vier exemplaren gebouwd. © Thomas Vanhaute

Zijn autohart is groter dan de merken die hij verdeelt. ‘De BMW 635 CSi (1984) kocht ik voor rally’s waaraan mijn vader deelneemt. In mijn jeugd heeft hij één keer tegen me gelogen. Hij kwam thuis met dit type, een testauto van de garage. Nadat we samen een ritje hadden gemaakt, zei hij dat hij er een zou bestellen, maar enkele maanden later kwam hij thuis met een 733i. Zijn uitleg dat die handiger was voor het gezin deed er niet toe: ik vond het verraad. Dit is de posterauto uit mijn kindertijd.’

De Maserati Mistral 4000 (1966): een knipoog naar de Britse sportwagens. © Thomas Vanhaute