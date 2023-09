‘Qua tech komt mijn Porsche niet in de buurt van mijn Tesla’

Twee jaar geleden permitteerde hij het zich toch om te gaan rondrijden met een Porsche Taycan 4S. De auto staat ondergronds geparkeerd. Hij is niet gepoetst en de enorme velgen zijn flink beschadigd. ‘Het zijn brede auto’s en parkeergarages zijn een probleem. Het is niet zo dat ik voortdurend krassen maak, maar het zijn geen blauwe plekken die weer verdwijnen’, lacht Krijgsman. Achteraan ontwaren we twee kinderzitjes. ‘Hij is relatief praktisch, ja. Maar de koffer van de Tesla was veel ruimer, onder meer doordat de glazen achterklep mee omhooggaat. Bij de Model 3 is dat niet zo.’

‘Mijn boekhouder was al twee jaar aan het zeuren, want na vier jaar was de Tesla afgeschreven’, lacht hij. ‘Over zo’n Taycan had ik altijd gezegd: “Dat kan ik niet maken.” Maar door de groei van ERA Belgium kwam ik in een fase dat ik bijna geen particuliere klanten meer bezocht. Ik kom wel in onze eigen kantoren en bij projectontwikkelaars – en bij die laatsten heb ik nog altijd de meest bescheiden auto.’

‘Over de Porsche Taycan had ik altijd gezegd: dat kan ik niet maken. Maar als ik vandaag bij projectontwikkelaars kom, merk ik dat ik nog steeds de meest bescheiden auto heb.’

‘Eigenlijk had ik een Audi e-tron besteld, een jaar voor die op de markt kwam. Maar de lancering bleef maar vertraging oplopen. Zo kwam ik bij de zwarte Porsche Taycan. Die vond ik heel mooi, maar ik had altijd gezegd: zoveel betaal ik niet voor een stoeme auto. Nieuw kostte hij 115.000 euro, ik kocht hem met 7.000 kilometer op de teller voor ongeveer 90.000 euro van een van onze kantoorhouders, voor wie het elektrisch rijden niet werkte. Die man poetste de wagen met de hand. Ik beloofde mijn best te doen om er ook zo goed voor te zorgen, maar wist meteen dat dat moeilijk zou worden. Ik werk, leef en eet in mijn auto.’ ‘Hou het bij bellen’, suggereerde hij.

Oostenrijkse shortski

© Bob Van Mol

‘Dat was destijds misschien nog de belangrijkste reden om over te schakelen op elektrisch rijden. Ik doe het wel handsfree, maar je moet je toch altijd concentreren. En in een elektrische auto is dat gewoon makkelijker. Zeker bij Tesla, waar de autopilot al vergevorderd is. Er speelde toen ook wel een stuk duurzaamheid mee. Ik ben daar niet extreem in, maar als ik iets kan doen wat een positieve impact heeft, dan doe ik het. In de provincie Oost-Vlaanderen bouwde ik als een van de eersten een huis met energiepeil E30 – dat is bijna energieneutraal. Ik doe dat niet omdat iedereen het roept, maar omdat ik het wil. Met die Tesla was dat ook zo.’

‘Dat ik voor elektrisch ging, had ook te maken met het feit dat ik niet graag tank. Het is altijd een slecht moment, en na afloop stinken je handen.’

‘En ik tank niet graag’, vult hij nog aan. ‘Het is altijd een slecht moment, en na afloop stinken je handen – enfin, tanken is niet mijn ding. Destijds verklaarde iedereen me gek omdat de laadmogelijkheden nog beperkt waren. Maar het eerste jaar zijn we er met vier voetbalvrienden gratis mee naar Oostenrijk gereden voor een shortski. Dat was niet het plan, maar de een had een te kleine Mini, de ander mocht met zijn bedrijfswagen niet naar het buitenland. Dus werd het toch mijn Tesla. En het was een superzalig ritje. Op de Autobahn reed ik 150 kilometer per uur en we stopten elke tweeënhalf uur voor een koffietje, terwijl de auto oplaadde. Daardoor deden we er twaalf uur over in plaats van negen, maar ik kwam nog nooit zo relaxed op mijn bestemming aan.’

300 kilometer actieradius

© Bob Van Mol

‘Ik ben geen kuddebeest’, zegt Krijgsman. ‘Thuis heb ik geen laadstation van pakweg 3.000 euro geïnstalleerd, wel een driefasig stopcontact. Dat werkt zeer goed. Met een gewoon stopcontact laad je 200 kilometer per nacht, met dat van mij laad je hem bijna vol. Hij laadt tegen zowat 35 tot 40 kilometer per uur. Maar tot vandaag moet ik aan mensen die overschakelen uitleggen dat je over laden niet moet nadenken. Het is gewoon: je auto elke avond inpluggen, net zoals je gsm. Ook als hij nog half opgeladen is, want het kan zijn dat je plots ergens naartoe moet. Toen ik begon met elektrisch rijden, kon je alleen snelladen bij twee of drie Tesla-superchargers. Ik kan niet zeggen dat ik toen stress had, maar op de uitzonderlijke dagen waarop ik meer dan 300 kilometer reed, moest ik wel eens nadenken waar en wanneer ik zou laden. Nu is dat voorbij: er zijn bijna evenveel superchargers als tankstations. Ik rijd 35.000 kilometer per jaar. Het reële rijbereik van de Porsche bedraagt – net als bij de Tesla – zowat 300 kilometer, maar als ik de voorbije twee jaar drie keer aan een supercharger heb gehangen, zal het veel zijn.’

Ook laadfiles kent Krijgsman niet. ‘Want ik laad altijd thuis.’ En reizen met de auto doet hij niet meer. ‘Ik doe het gewoon niet graag. Je moet geconcentreerd zijn. Zelfs als we naar zee gaan, vraag ik soms aan mijn vrouw om te rijden. Ik lees dan de krant of werk op mijn laptop.’