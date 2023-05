Unieke veiling in Autoworld met stuks uit Ferrari-collectie van racepiloot Jacques Swaters

Gregory Tuytens organiseert de autoveilingen van het Britse veilinghuis in België en licht de drie opvallendste loten uit. ‘Hoewel alle grote merken hier vertegenwoordigd zijn, ligt de nadruk op bijzondere modellen van Mercedes-Benz. Lot 135 is de Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1961, en is met een geschatte prijs van 1,15 tot 1,4 miljoen euro met voorsprong het duurste lot op de veiling.’

Lot 131 springt er dan weer uit door zijn link met België. ‘Opvallend is het houtwerk aan de buitenkant van de carrosserie van de Chrysler New Yorker ‘Town & Country’ Woodie Convertible uit 1946’, zegt Tuytens. ‘Het excentrieke design maakte deze auto geknipt voor een rol in een Franse film. In de jaren 70 bolde hij al in Brussel, en nu staat hij hier te koop.’

Volgens Tuytens is de derde must-see lot 144, de Bentley Brooklands Coupé uit 2009. ‘Deze auto is hyperelegant en handgemaakt in Engeland. Hij was al heel duur, en nu hij een future classic wordt, begint de prijs van deze occasie weer te stijgen.’

Naast tientallen auto’s wist Bonhams ook het resterende deel van de automobilia van Swaters te consigneren, goed voor 37 loten. ‘Omdat hij de eerste officiële Ferrari-importeur in Europa was en Ferrari vorig jaar 75 jaar bestond, geeft dat een toegevoegde waarde aan dit deel van de veiling’, zegt Tuytens.