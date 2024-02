Getest | Gepersonaliseerde lichaamsscreenings, van DNA tot DEXA

Techinnovaties moeten ook onze lijven ‘optimaliseren’. Hoe tech en wetenschap ons welzijn boosten, zoeken we uit tijdens een gepersonaliseerde screening door Leadlife.

Volgens mijn DNA-analyse doe ik er goed aan om van de heroïne af te blijven (ik doe mijn best), want uit mijn dopaminereceptoren blijkt dat ik een verhoogd risico heb om een opiumverslaving te ontwikkelen. Ik leer ook dat de ochtend voor mijn bioritme het beste moment is om te sporten (ik doe écht mijn best). Mijn bloedtests tonen aan dat ik geen glutenintolerantie heb, noch vitaminetekorten, en volgens mijn inspanningstest op de fiets presteert mijn hart beter dan dat van mijn gemiddelde leeftijdsgenoot, maar zal ik Lotte Kopecky niet kloppen aan de meet. Ziedaar, mijn eerste rapport sinds mijn studentenjaren: een verzameling scores in groen, oranje tot alarmerend bloedrood (stress en slaap: een dikke buis van 2,9/10).

Ik heb me op een halve dag binnenstebuiten laten keren door Leadlife, een Belgisch bedrijf dat op basis van data gepersonaliseerde adviezen geeft op het vlak van voeding, beweging, stress en slaap. Dat doen ze in hun hoofdkwartier in de Gentse Ghelamco Arena, waar een team van artsen en experts verschillende metingen en analyses uitvoert. Zo worden hier onder meer bloed en een DNA-staal afgenomen (met een wattenstaafje aan de binnenkant van je wang, zoals in de betere crimireeksen), een inspanningstest op de fiets om je VO2max te bepalen, en een DEXA-scan (Dual-Energy X-ray Absorptiometry), die met röntgenstralen de samenstelling van je lichaam qua bot-, vet- en spierweefsel in kaart brengt.

Advertentie

Alle testresultaten krijg je in een app te zien, op je persoonlijke ‘dashboard’.

Alle testresultaten krijg je in een app te zien, op je persoonlijke ‘dashboard’. Die autometafoor gaat verder, zo luidt het hier: ‘Als we voor onze wagen een jaarlijkse controle en een groot onderhoud plannen, waarom zouden we met ons lichaam niet hetzelfde doen?’