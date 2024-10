‘Ik noem mijn collectie parfums mijn pensioenfonds, en toch is het een slechte investering’

De wereld van de collectioneurs is er een van dromen, bezitten en (ja, af en toe ook) bezeten zijn. In deze aflevering: de vervlogen geuren van Sofie Albrecht.

In haar meterslange vitrinekast staan maar liefst tweeduizend miniatuurparfumflesjes. ‘Die dienen vooral als visuele referentie voor mijn schrijfwerk’, zegt Sofie Albrecht. ‘Vaak zijn ze ook een goede deal. Er is een trend naar parfums tot 500 euro. Voor de grote luxegroepen is the sky the limit. Ze weten dat mensen dat toch betalen. Neem nu deze ‘L’Art et la Matière’-collectie van Guerlain, met flessen van 250 tot 300 euro. Ik kan niet de hele collectie kopen, dus schaf ik die in miniatuurversie aan voor 300 euro. In principe gebruik ik deze parfums niet. Maar als ik op zoek ben naar een specifiek ingrediënt, zoals oranjebloesem en dat nergens in mijn grote flessen heb staan, kan het wél. Van een echte verzamelaar mag dat niet. Het flesje moet voor zo’n diehard ook in het doosje blijven. Maar ik vind zo’n flesje mooier om naar te kijken.’

Advertentie

Advertentie

Tegen een andere wand staan kasten vol ‘gewone’ flessen, de meeste nog ongeopend in de verpakking. ‘Toen ik drie jaar geleden verhuisde, herleidde ik mijn collectie van 400 naar 320. Intussen zijn het er alweer 500. De meeste grote flessen sturen de merken me op. Maar ik koop ook veel. Zeker van kleine nichemerken die niet het budget hebben om pr-samples uit te delen.’

Sofie Albrecht (51) Beautyredactrice en parfumexperte.

Heeft een beautyblog sofiealbrecht.com.

Schreef het boek ‘Parfumwijzer’ en maakte de podcast ‘Haal meer uit je neus’.

Geeft lezingen en workshops.

Slecht pensioenfonds

Albrecht spaart al parfums sinds haar kindertijd. ‘Hier en daar kreeg ik flesjes cadeau, later werkte ik als jobstudent in een parfumerie. Nu ga ik naar gespecialiseerde verzamelaarsbeurzen en koop online via Ebay en Vinted. Een courant miniatuurflesje zonder doosje kost zo’n vijf euro; mét doosje is dat tien euro. Voor nichemerken schiet de prijs omhoog naar twintig, dertig, soms zelfs vijftig euro. En dan hebben we het over de nieuwe exemplaren. Dit Alaïa-parfum is niet meer te krijgen en is een echt collector’s item. De oude Chanel-parfums kosten honderd euro en meer.’

‘Ik noem de collectie soms mijn pensioenfonds, en toch is het een slechte investering. Parfum blijft niet eeuwig goed, maar wel langer dan de mensen denken. Ik heb flessen van twintig jaar die nog prima zijn. De frisse topnoten oxideren, maar de basisnoten zoals hout en vanille blijven stabiel.’ Ze toont een flesje ‘Fleurs de Rocaille’ van Caron, waaruit een bruine, stroperige substantie loopt. ‘Van de jaren 50, denk ik. Dat is niet meer goed.’ (lacht)

Advertentie

‘Het is niet zo dat ik eraan vasthang. Stel dat ik oud ben en geen geld meer heb, of dat de kinderen iets nodig hebben, dan verkoop ik de collectie. Nu doe ik dat alleen met dubbele exemplaren. Liever ruil ik met een collectioneur die even gek is als ik.’

‘Parfum blijft niet eeuwig goed, maar wel langer dan de mensen denken’, weet Sofie Albrecht. © Wouter Maeckelberghe

Zweterig paard