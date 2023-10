Influencer Gaëlle van Rosen | ‘Ik kom uit een familie van hardwerkende vrouwen’

‘Ik zou graag meer muziek maken of meer lezen, iets wat ik altijd al graag deed. Vroeger was ik een heel introvert kind. In plaats van op de speelplaats te ravotten, zat ik altijd met mijn neus in een boek, vaak zelfs met een koptelefoon op. De liefde voor literatuur heb ik duidelijk doorgegeven aan mijn kinderen. Er zijn ouders die hun kinderen niet aan het lezen krijgen. Bij ons is het omgekeerd: als ze in bed kruipen, liggen ze vaak nog uren te lezen, ook al moeten ze al lang slapen.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?

‘Ik wil graag levende en dode mensen uitnodigen die ooit hun stem hebben gebruikt voor de goede zaak. De eerste persoon die bij mij opkomt, is Jacques Brel. In zijn teksten schuilt zoveel taalvirtuositeit en emotionele intelligentie. Hij raakt me al sinds mijn kindertijd. Ik wil zeker ook Nina Simone uitnodigen, een heel krachtige artieste die – zoals zovele Afro-Amerikanen – hard heeft moeten knokken. Zowel Brel als Simone is altijd zichzelf gebleven, ze wilden nooit iedereen pleasen. Dat bewonder ik aan hen.’

‘Ik wil ook graag de Amerikaanse politiek activiste Angela Davis erbij, net als auteur Virginie Despentes, een van de krachtigste vrouwelijke stemmen van het moment.’

Bio van een stoel Togo De ‘Togo’ werd vijftig jaar geleden ontworpen door Michel Ducaroy (1925-2009) voor Ligne Roset. Sinds 1973 is de modulaire lage zetel ononderbroken in productie. Ducaroy is er nooit rijk van geworden: hij stond zijn rechten onmiddellijk af aan het Franse designbedrijf waarvan hij op dat moment het designdepartement leidde. Een pluimgewicht is de ‘Togo’, omdat het een van de eerste zetels is waarvan de hele binnenkant uit polyesterschuim is gemaakt. Ducaroy omschreef zijn driezit zelf als ‘een tube tandpasta, geplooid als een gesloten kachelpijp’.

Met wie zou je graag één dag van stoel wisselen?

‘Met Toni Morrison (1931-2019), de eerste zwarte vrouw die in 1993 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. Ik had graag op haar stoel gezeten toen de inspiratie begon te vloeien voor haar meesterwerk ‘Beloved’ uit 1987. Een waargebeurd verhaal, waarin ze de geschiedenis van de Amerikaanse slavenhandel combineert met emotie, maar ook met mystiek.’

Wie zou je een leerstoel geven?

‘Mijn grootmoeder, Anne Mathilde, die ze Mamie Sauveur noemden. Als oudste van het gezin in Haïti – ik ben half-Haïtiaans, half-Nederlands – moest ze mee zorgen voor de andere kinderen van de familie. Zij is de enige die niet de kans kreeg om naar school te gaan. Maar zelfs zonder te kunnen lezen of schrijven, is ze zaken beginnen te doen op de Caraïben. Met groot succes: ze kocht links en rechts kleren op, die ze doorverkocht op Haïti.’