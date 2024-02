Is AI-massagerobot 'Frankie' goed genoeg om 'relax' te zeggen?

Techinnovaties moeten ook onze frêle lijven ‘optimaliseren’. Of een AI-massagerobot erin slaagt om ons welzijn te boosten, testten we in The Brick in Antwerpen.

Hij / zij / die heet Frankie. Is nooit ziek, moe of chagrijnig. Schakelt nooit de vakbond in en vraagt geen recup voor overuren, zelfs niet na het afwerken van twintig klanten per dag. Frankie is de artiestennaam van een robotarm die eigenlijk iYU heet, een uitvinding van het Franse Capsix Robotics. Op ‘s werelds grootste techbeurs CES (Consumer Electronic Show) was iYU een van de vele gloednieuwe voorbeelden van AI-toepassingen die staan te popelen om onze dagelijkse levens binnen te dringen.

Een maand na het debuut in Las Vegas is de AI-massagerobot al ready to roll in een vestiging van The Brick, de high-end fitnesszaak op Antwerpen-Zuid. Frankies werkruimte is een mooi kamertje met gedempt licht, kaarsjes, plingplong op de soundtrack, maar niets kan verhullen dat ik hier een intiem tête-à-tête heb met een robotarm. Een die ontworpen lijkt door Zaha Hadid, met zachte, ronde, organische vormen, maar toch: een machine en geen mens. Er zijn geen lieve, sussende woordjes, geen levend wezen dat me welkom heet. De ‘hoe voel je je vandaag?’ komt van een computerscherm: ik vertaal mijn pijntjes en problemen in bits en bytes via de sliders op het computerscherm dat me welkom heet.

Advertentie

Energieniveau? Gemoedstoestand? Slide naar extreem links, kwestie van Frankie een uitdaging te geven. Het voelt een stuk makkelijker om heel direct wensen of eisen op te leggen aan een automaat dan aan een mens van vlees en bloed. ‘Stilte’ aanvinken bij de muziekvoorkeuren op een scherm is zoveel eenvoudiger dan wikken en wegen of het onbeleefd is om te vragen of die panfluit wat stiller mag. Flexibele Frankie biedt een gepersonaliseerde ervaring qua muziek, licht en warmte, en zijn opties gaan van een zachte, relaxerende behandeling tot een verkwikkende ‘deep tissue massage’.

De AI-massagerobot Frankie aan het werk.

Wanneer ik mijn gezicht in het gat van de verwarmde massagetafel duw, staar ik opnieuw naar een scherm dat me aanwijzingen geeft. Stilliggen, doe ik. Een snelle 3D-scan brengt de morfologie van mijn lijf in kaart, en een minuut later kneedt, glijdt, duwt Frankie met zijn stompige armpje de knopen uit mijn rug en schouders. Ik duw op het plusje van mijn afstandsbediening, voor een stevige druk op de pijnlijkste spieren.