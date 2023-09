Chanel pioniert met hervulbare lipstickhuls uit glas

via LinkedIn

Chanel pioniert met een hervulbare lipstickhuls gemaakt van glas. De inspiratie: de trappenzaal in Rue Cambon 31 in Parijs, ooit de privéwoning van Gabrielle Chanel.

Vandaag pioniert het huis vlijtig verder, met een allereerste hervulbare lipstickhuls gemaakt van glas, een technische tour de force. De inspiratie: de met spiegels beklede trappenzaal in Rue Cambon nummer 31 in Parijs, ooit de privéwoning van Gabrielle Chanel en nog steeds het epicentrum van het Chanel-universum.

Dit juweeltje van geslepen glas is niet alleen stukken mooier dan een plastic huls, maar moet vooral duurzaam zijn: de huls van ‘31 Le Rouge’ kan eindeloos hervuld worden. Wie van variatie houdt, kan gemakkelijk de twaalf verschillende tinten met elkaar afwisselen, en de vullingen apart bewaren.

En omdat echte schoonheid aan de binnenkant zit, werd niet alleen aan de verpakking, maar ook jarenlang aan de formule gesleuteld. Met 75 procent ingrediënten van natuurlijke oorsprong en veel verzorgende oliën belooft ‘31 Le Rouge’ zachte lippen én een kleur die acht uur houdt. Met nog een woordje advies van ‘Madame Coco’: ‘Als je droevig bent of je hart is gebroken, doe lipstick op en ga in de aanval’.