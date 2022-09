De zaterdag van multitalent Laura de Coninck

De zaterdag/sabato van multitalent Laura de Coninck: blijven liggen, het voetbalmoederschap ondergaan en de kunst van het eindeloze tafelen.

Laura de Coninck (42) Journaliste

Illustratrice

Beeldend kunstenaar

'Neus' van het eerste Hedgren-parfum

‘Soms kom ik op zaterdag alleen uit mijn atelier voor de geur van lekker eten.’ Dit najaar lanceert Hedgren zijn eerste parfum. Daarvoor leende het Belgische tassenmerk de neus van Laura de Coninck (42). Als dochter van journalist en dichter Herman de Coninck (1944-1997) ging multitalent Laura na een master aan Sint Lucas Antwerpen (2001) aan de slag als beeldend kunstenaar, journaliste en illustratrice. Twintig jaar later studeerde ze aan Hogeschool PXL als eerste af in de opleiding ‘olfactory art’ van Peter De Cupere en liep ze stage bij het gerenommeerde parfumhuis Givaudan in Parijs. ‘Ik mocht blijven als artist in residence.’

‘Als geurkunstenaar vertel ik verhalen met geuren. Ik maakte al speciale dingen, zoals een borst met de geur van moedermelk.’ Op het ‘Hedgren Eau de Parfum’-flacon staat schilderwerk van de Coninck. Ze werkte ook mee aan een video. En ze is het merkgezicht. ‘Zo’n project van a tot z mee uitdenken is een droom.’

Schermvullende weergave ©Yaqine Hamzaoui

10:30 – ‘Een doorsnee zaterdag begint met uitslapen. Meestal gaat Thomas croissants, pistolets en veel toespijs halen terwijl ik nog het gevecht met mijn bed lever. Hij vraagt ook al wat we vanavond zullen eten. Dan gaat hij naar de markt, naar slager Goeminne en kruidenwinkel Cajun voor Thaise limoenblaadjes en Japanse weet-ik-veel. Hij is zeer selectief in wat op tafel komt. Intussen zet ik thee en koffie. Dan volgt het familieontbijt.’

11:15 – ‘Ik breng onze zoon van twaalf naar voetbalclub Ik Dien in Edegem. Dat vormt een aanslag op mijn zaterdagen: ik ben veroordeeld tot soccermom.’

14:00 – ‘Hond, vriend, de kinderen en ikzelf slenteren naar de Vogeltjesmarkt. We komen vrienden tegen en gaan naar Barnini of nemen koffie mee naar het stadspark. De jongens voetballen, wij tetteren. Het kan de hele namiddag duren. Ook in de heraangelegde Lange Koepoortstraat zijn veel koffiebars: daar zit ik in de week vaak te werken op mijn laptop en schuif mee met de zon: eerst Normo Coffee, dan ToiToiToi, later Mr. Pickles. Ik drink geen alcohol, maar ben wel chocolade- en patisserieverslaafd en hou van goede koffies. De hele dag is een aaneenschakeling van guilty pleasures. Ik leef zeer gulzig.’

16:00 – ‘Als ik veel moed heb, ga ik twee toertjes lopen in het stadspark. Maar soms sluit ik me een hele dag op in mijn atelier. Daar heb ik ook mijn geurlab. Zowat de helft van mijn zaterdagen schilder ik. Dan ben ik weinig aanspreekbaar en kom ik alleen naar beneden voor de geur van lekker eten.’

18:00 – ‘Op mooie dagen is er vaak barbecue. De laatste keer ben ik met brandwonden op spoed beland. Sindsdien heeft Thomas het overgenomen. We zijn niet getrouwd, maar zijn al ons hele leven samen.’

Schermvullende weergave Hedgren Eau de Parfum, het eerste parfum van het Belgische tassen- en travelwearmerk Hedgren, is bedacht door multitalent de Coninck. ©Lisa Van Biesen

20:00 – ‘Eten is meer dan eten. Ook het tafelen op zich is van levensbelang. We voeren urenlange gesprekken over kleine en grote dingen. Die hele cultuur en het rituele bijpraten, delen en afstemmen op elkaar kreeg ik thuis mee en bewaken we. Voor de kinderen zijn schermen aan tafel verboden. Liever geef ik ze wat wijsheden door, die ik bijhoud in een schriftje. Mijn handleiding voor het leven is ‘The Untethered Soul’ van Michael A. Singer.’

22:00 – ‘Naar goede gewoonte is er discussie over de film. Vaak is de familieavond dan al om zeep: de mannen willen een actiefilm, onze dochter van 15 en ikzelf iets anders. We vonden een consensus in de ‘Kingsman’-films, ‘Uncharted’ en ‘Lupin’. De beste serie van de afgelopen jaren vond ikzelf ‘Unorthodox’.’

01:00 – ‘Ik heb altijd angst om iets te missen. Daardoor zijn er te weinig uren in een dag. Mijn vader loste dat op door ‘s nachts te werken. Dat doe ik ook, af en toe.’