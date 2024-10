In de trimboetiek | 'Hond moet passen in esthetische plaatje van eigenaar'

Zopas werkte hij nog mee aan de studiocollectie van Dries Van Noten. Vandaag geeft Raf Vandersmissen zijn esthetisch gevoel vorm in zijn eigen trimboetiek voor honden.

‘Raf’ staat er in grote letters te lezen op de vitrines van zijn trimsalon, een lichtrijk hoekpand in een rustige Antwerpse buurt. De eerste klant is al binnen: labradoodle Oscar heeft net een grondige shampoobeurt achter de rug en wordt nu geföhnd. Hij blijft onverstoorbaar staan en geniet duidelijk van de warme lucht door zijn vacht. De badkamer is door een glazen wand afgescheiden van het salon, zodat de rondvliegende haren binnenskamers blijven. De muren zijn bekleed met warm lichtgele tegels en stralen een vleugje nostalgie uit. Op de toonbank staat een glazen bokaal met hondensnoepjes, naast een prachtige ruiker dahlia’s uit de eigen tuin van Raf Vandersmissen en zijn partner, in de Van Notenstraat. Alsof het zo moest zijn.

‘Oscar was vroeger heel schichtig, maar nu voelt hij zich helemaal thuis’, vertelt Vandersmissen terwijl hij de hond zachtjes op de trimtafel tilt. Hij is een van zijn eerste klan­ten, toen hij nog zijn voltijdse job in de mode combineerde met zijn eerste stappen als trimmer. ‘In het begin werkte ik alleen voor vrienden en familie in mijn garage, en bij mooi weer stond de poort open. Mensen die met hun hond voorbijwandelden, vroegen mij of ik ook hun hond wilde trimmen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.’

Vorig jaar in december opende hij de deuren van zijn trimsalon, dat vroeger een dokters­praktijk was. Het werd volledig gestript voor een project dat niet doorging. ‘Zo heb ik het naar mijn smaak kunnen inrichten.’

Dries Van Noten

‘Ik ben bij Dries Van Noten begonnen als jobstudent tijdens mijn studies aan de Antwerpse modeacademie’, vertelt Vandersmissen. ‘Tussen mijn derde en vierde jaar was ik van plan om een sabbatjaar te nemen, omdat ik me niet klaar voelde voor mijn afstudeercollectie. Ik wilde ook geld opzijzetten voor die collectie, zodat ik er helemaal voor kon gaan, zonder budgettaire beperkingen. Maar dat is er nooit van gekomen, omdat Dries me na mijn derde jaar een job aanbood, als assistent van An Vandevorst, die toen zijn rechterhand was.’

Zo kon Vandersmissen zijn kennis toepassen en uitbrei­den, waardoor hij de noodzaak om het masterjaar af te ronden niet meer voelde. ‘Ik heb bijna vijf jaar bij Dries ge­werkt. Tot An Vandevorst, die inmiddels samen met haar man het label A.F. Vandevorst had opgericht, mij vroeg om voor haar te komen werken. Aangezien het heel goed klikte met An, heb ik de overstap gemaakt. Bij A.F. Vandevorst was ik de eerste ontwerper die ze aannamen.’

De aanslagen van 11 september 2001 in de VS leidden evenwel tot een zware terugval in de omzet, waardoor er mensen moesten afvloeien. ‘Ook ik moest gaan, maar na negen jaar ononderbroken werken wilde ik wel eens tijd voor mezelf nemen.’ Maar daar kreeg hij nauwelijks de kans toe. ‘Zodra Dries vernam dat ik beschikbaar was, vroeg hij me om terug te komen. Hij had een interessant project voor mij: de opvolging van de collectie in het borduuratelier in India waarmee het modehuis toen intensief begon samen te werken. Dries wist dat ik al meerdere keren in India was geweest en dat ik van het land en de cultuur hield.’ Vandersmissen werd hoofd van het borduurdepartement en trok negen keer per jaar naar het Indiase atelier, telkens voor twee weken. Dat heeft hij twintig jaar lang gedaan – vandaag spreekt hij zelfs vlot Hindi.