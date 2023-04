Mustache mania: de comeback van eighties-pornstash

Maar nóg belangrijker is de comeback van de eightiesmode : bij Gucci barstten de felle kleuren van de catwalk, bij Louis Vuitton zag je oversized jassen en pantsuits à volonté, Raf Simons ’ laatste lente-/zomercollectie werd ‘80’s as hell’ genoemd. En als de jaren 1980 terug zijn, herrijzen de snorren mee. Macho’s als Tom Selleck en Lionel Richie showden met trots hun snor (vaak in combinatie met hun borsthaar, trouwens). Prince had dan weer een iets dunnere, maar niet minder imposante snor, die compleet paste bij zijn genderfluïde stijl.

Rijkswachters en dictators

Ook in de kunstenaarsmilieus is er een duidelijke affiniteit met snorren. Salvador Dalí is bijna even befaamd om zijn gezichtsbegroeiing als om zijn schilderijen. ‘Terwijl de hele wereld naar mijn snor kijkt, verdiep ik me in mijn werk’, zei hij ooit. Marcel Duchamp was alleszins geïntrigeerd: dus tekende hij een Dalí-snor op een reproductie van de Mona Lisa. En uiteraard moeten we ook Frida Kahlo aan dit rijtje toevoegen, een van de weinige vrouwen in de geschiedenis die de snor helemaal omarmden.