Parfums | Ruiken we binnenkort allemaal naar wortel en tomaat?

Een paar jaar geleden trok ondernemer Ramdane Touhami van Officine Universelle Buly naar een veiling in Parijs. Hij keerde terug met een doosje oude zaden. Mooie producten vinden is voor de mede-eigenaar van het beautyhuis Buly een tweede aard. Een aard die ook vaak leidt tot nieuwe creaties. Maar deze keer dacht Touhami aan iets wat toch wel ongewoon was: de zaden omzetten in een reeks plantaardige geuren.