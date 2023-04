Recept | Appel gepoft in houtskool volgens Michel François

In ‘Chef-d’Œuvre’ ontmoeten kunst en koken elkaar in de recepten van chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis.

‘Eerlijk? De kiem voor deze reeks in Sabato ligt in een werk van Michel François. Jaren geleden inspireerde ik me op een ‘enroulement’ van François om een plak traag gegaarde witte kool met ingedrukte jeneverbessen te maken. Op zijn expo ‘Contre Nature’ in Bozar – een absolute aanrader, trouwens – zijn in één zaal alleen van die opgerolde wandsculpturen te zien. Heel de show gaat om de spanning tussen natuurlijke en artificiële elementen, tussen natuur en cultuur tout court. Het ligt dicht bij mijn definitie van koken: met precieze ‘menselijke’ ingrepen de natuur op haar expressiefst laten zijn.’