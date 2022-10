Recept | Bisque van garnalen volgens Josef Albers

Chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis kookt de kunstactualiteit na. Deze week: ‘Study for Homage to the Square: Autumn Sound’ van Josef Albers.

‘Op de prachtige retrospectieve expo van Anni en Josef Albers in Kunstmuseum Den Haag selecteerde ik het meest herfstige werk van de show. De saffraantinten in deze ‘Study for Homage to the Square’ uit 1962 inspireerden me voor een experimentele versie van een garnalenbisque, een klassieker met saffraan. Albers maakte ontelbare studies, waarin hij onderzoekt hoe kleuren onderling interageren of inwerken op de mens. Hij zocht naar harmonieuze combinaties van tinten, net zoals een kok naar spannende smaakakkoorden zoekt.’