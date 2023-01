Recept | Chocoladebar met espresso, truffel en ui volgens George Nakashima

‘De Brusselse New Hope Gallery is genoemd naar de stad in Pennsylvania waar George Nakashima in 1946 zijn legendarische meubelatelier oprichtte. Op Brafa Art Fair brengt de galerie een prachtig stuk van de meubelmaker mee: een organische ‘Minguren I’-salontafel in esdoornhout. Als zoon van Japanse immigranten in Amerika werd Nakashima (1905-1990) heel zijn leven heen en weer geslingerd tussen twee culturen, oost en west. Dat merk je ook in zijn werk.’

‘Geïnspireerd op een bovenaanzicht van deze grillige salontafel wilde ik een gerecht maken dat al even ambigu is door de vreemde combinatie van ingrediënten. Ik baseerde me op een klassieker die we in mijn restaurant Table d’Amis serveerden bij de koffie: een taartje van chocolade met ui, espresso en truffel. You love it or you hate it, maar die reep laat niemand onberoerd. Net als het werk van Nakashima.’