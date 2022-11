Recept | Gekonfijte pepers volgens Gerhard Richter

‘‘About Painting’, Gerhard Richters expo in het Gentse S.M.A.K. in 2017, is me altijd bijgebleven. Het viel me daar al op hoe de Duitser in zijn abstracte schilderijen zijn eigen verbeelding overstijgt. Hij laat toeval en experiment primeren op een vooraf bepaalde compositie. Dat is inspirerend, zeker voor een chef, die – in zijn restaurantkeuken althans – altijd toewerkt naar een vastgelegd resultaat. In dit werk op papier, ‘14.02.88’ genaamd, tastte Richter de grenzen van de schilderkunst af. Met zijn veegtechniek wreef hij lagen felgekleurde olieverf open tot een toevallige compositie, die ongelooflijk sterk is.’