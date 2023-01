Recept | Jasmijnijs met rozen en hibiscussoep volgens Sebastian Koudijzer

‘Het Stedelijk Museum is mijn vaste stop als ik in Amsterdam ben. De vaste collectie wisselt er geregeld en meestal zijn er ook spannende tijdelijke expo’s. Op ‘When Things Are Beings’ trof me Sebastian Koudijzers project ‘The Strange Familiar’. De Nederlandse fotograaf groeide deels op in Java en ging voor deze aangrijpende fotoreeks op zoek naar zijn roots. Bij een lokale medicijnman kreeg Koudijzer eeuwenoude rituelen uitgelegd, die nieuw waren, maar vreemd genoeg toch vertrouwd aanvoelden. Hij herinterpreteert ze in nieuwe beelden, die de rites vertalen voor volgende generaties.’