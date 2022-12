Recept | Kalfshaas volgens Arpaïs Du Bois

Recept

Laat door je slager een kalfshaas opkuisen tot een mooie filet van ongeveer 600 gr. Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Kruid de kalfshaas met fijn zout. Bak het vlees aan alle kanten aan in een pan op middelhoog vuur met wat plantaardige olie. Voeg wat klontjes boter toe en bedruip het vlees met de braadsappen terwijl je het ronddraait in de pan. Voeg een geplet teentje look toe en wat tijm. Braad het vlees verder in de pan in een voorverwarmde oven van 170 °C gedurende 6 minuten. Laat het vlees daarna uit de oven nog 10 minuten rusten. Snij in vier gelijke plakken. Strijk de gesneden kant in met wat braadsap en kruid af.