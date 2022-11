Recept | Steppegras volgens Pol Bury

‘Zou Pol Bury (1922-2005) in zijn leven ooit ‘steppegras’ hebben gegeten? Toen ik dit werk ‘Disque et bâtons’ zag hangen op ‘Va-et-vient’, de expo over de grafiek van Pol Bury in La Louvière, begon ik het me af te vragen. Steppegras is de naam van een gepatenteerd brasseriegerecht, populair in de Kempen en Limburg. De officiële versie bestaat uit een biefstuk, bedolven onder een berg heel dunne frietjes, afgewerkt met een citroen met kaviaar. Bury zou het sculpturaal zeker een interessant gerecht gevonden hebben. Hij is internationaal bekend als beeldhouwer, maar hij gebruikte grafiek om vormelijk en compositorisch mee te experimenteren. En dat voel je duidelijk in deze spannende compositie ‘Disque et bâtons’, die bijna een fotogram van Man Ray lijkt. In mijn hoofd werd de ‘disque’ een citroen met kaviaar, de ‘bâtons’ werden frietjes.’