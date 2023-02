Recept | Toast met gerookte fior di latte en tapenade van zwarte olijf

‘In Museum Voorlinden in Wassenaar opent volgende week de solo van onze Belgische trots Rinus Van de Velde. Als je gaat, trek dan zeker ook tijd uit voor ‘Tot hier en verder’. De collectietentoonstelling geeft hoop en perspectief in deze uitdagende tijden. Zhanna Kadyrova toont haar installatie ‘Palianytsia’ met gesneden broden van steen: een werk dat ook al op de Biënnale van Venetië te zien was.’

‘Toen de Russen binnenvielen, vluchtte de Oekraïense kunstenares uit Kiev naar een geïsoleerd dorpje. Daar vond ze afgesleten rivierkeien, die ze versneed in plakjes. Ze verkoopt haar brood ‘om den brode’, want met de opbrengst koopt ze levensmiddelen voor vrienden uit Kiev die het hard nodig hebben.’

‘‘Palianytsia’ is een type brood uit Oekraïne. Omdat Russen dat woord niet goed kunnen uitspreken, vallen ze door de mand als ze zich proberen voor te doen als Oekraïners. Het werk is – letterlijk en figuurlijk – heel gelaagd, want Oekraïne is door de oorlog niet meer ‘de graanschuur van Europa’. En dat heeft gevolgen voor de broodprijs bij ons.’