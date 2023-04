Art Brussels, van 20 t/m 23 april, Brussels Expo. artbrussels.com, brunomurias.com

Recept | Zonnewortelijs met misokaramel en vanille à la Bruno Múrias

Voor het poffen van de zonnewortel:

Verwarm de oven op 185 °C. Schrob 500 gr. zonnewortels proper met een schuursponsje. Droog ze af. Bekleed een bakplaat met bakpapier en schik de zonnewortels mooi naast elkaar. Pof ze in de voorverwarmde oven gedurende 25 minuten tot ze goed gaar zijn. Laat ze afkoelen tot kamertemperatuur. Snij elke zonnewortel overlangs in twee. Verwijder de pulp van de schil. De schil moet gemakkelijk en proper loskomen van het vruchtvlees.

Verwarm de oven op 65 °C. Leg de uitgeholde schillen op een bakplaat met bakpapier en schik ze naast elkaar. Laat ze enkele uren drogen in de oven op 65 °C. Frituur ze in 20 tot 30 seconden krokant in een plantaardige olie op 190 °C. Laat ze uitlekken op keukenpapier en bewaar ze op kamertemperatuur.

Voor het ijs van zonnewortel:

400 gr. pulp van zonnewortel

600 gr. melk

120 gr. suiker

5 eierdooiers

Maak eerst een crème anglaise. Klop een ruban van de eierdooiers en de suiker: breng beide ingrediënten over in een keukenrobot met klopper en draai tot de dooiers verdubbeld zijn in volume en bleek uitslaan. Verwarm de melk tot het kookpunt. Giet de melk op het mengsel van eierdooier en suiker. Breng de melk op het vuur langzaam tot tegen 80 °C onder zacht roeren. Mix de pulp van de zonnewortel door deze crème anglaise. Zeef en laat volledig afkoelen in de ijskast. Draai tot ijs in een ijsturbine.

Voor de misokaramel met vanille:

150 gr. fijne griessuiker

60 gr. water

240 gr. volle room (40 procent vet)

1 eetlepel witte misopasta + 2 theelepels water

Het merg van één opengesneden vanillestokje

Roer de misopasta los met de 2 theelepels water en zet apart. Verwarm de room tot het kookpunt. Kook ondertussen de suiker en het water tot een karamel en blus met de room. Roer de losgeroerde misopasta en het merg van de vanillestok door de room en meng met een klopper tot een homogene massa. Breng over in een spuitzak.

Afwerking: