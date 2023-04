‘Enerzijds challengen we onszelf voortdurend om onze tradities te behouden en die tegelijkertijd te herschrijven’, legt Head of Complications Michael Friedman uit

Begin vorig jaar lanceerde Audemars Piguet zijn nieuwe collectie Code 11.59 by Audemars Piguet. Aan het exclusieve gamma worden bij tijd en wijle nieuwe modellen toegevoegd. Stuk voor stuk weerspiegelen die het unieke DNA van het Zwitserse horlogemerk.

Audemars Piguet kan bogen op een lange traditie die teruggaat tot 1875. En toch heeft het onafhankelijke familiebedrijf uit het Zwitserse Le Brassus met Code 11.59 by Audemars Piguet een nieuw tijdperk ingeluid. De naam vertelt het hele verhaal achter deze collectie.

Het eerste gedeelte - Code - refereert aan het DNA van het merk. Het is een acroniem van de woorden challenge, own, dare en evolve. ‘Enerzijds challengen we onszelf voortdurend om onze tradities te behouden en die tegelijkertijd te herschrijven’, legt Head of Complications Michael Friedman uit. ‘Anderzijds: we own the future. Dat hebben we te danken aan onze sterke geest van onafhankelijkheid. Dare staat voor onze durf om almaar verder te gaan, en ook evolve duidt op de continue drang naar evolueren. Die uit zich op alle vlakken: het design, de technieken, de materialen en de complicaties.’

‘11.59 verwijst naar het belang van anticiperen en van nooit stilstaan’ Michael Friedman Head of Complications

‘Het tweede deel van de naam - 11.59 - verwijst naar de laatste minuut voor het aanbreken van een nieuwe dag, de vooravond van morgen’, zegt Michael Friedman. ‘11.59 wijst op het belang van anticiperen en van nooit stilstaan. We omarmen het moment met een eigentijds ontwerp en concept. Een concept dat leert uit het verleden, maar dat ook klaar is voor de toekomst. Het eigentijdse ontwerp van de Code 11.59 by Audemars Piguet brengt je naar het hedendaagse. It speaks to this moment. Ik durf zonder blozen te stellen dat deze collectie het beste van onze generatie vertegenwoordigt.’

Authentiek handwerk

Audemars Piguet staat bekend om zijn authentiek handwerk en ongeëvenaard vakmanschap. Elk afzonderlijk Code 11.59 by Audemars Piguet-model wordt dan ook gekenmerkt door een exclusief design en een uitzonderlijke afwerking. Er zijn uitvoeringen in 18-karaats roségoud, witgoud of - in de nieuwe modellen van 2020 - een combinatie van beide. De meerlagig gelakte wijzerplaat creëert een uniek spiegel- en diepte-effect. Ook het verhoogde logo, dat we in 3D printen volgens een systeem dat galvanische groei heet, en het dubbel geslepen saffierglas dragen bij tot het typerende karakter van dit horloge.

‘Pas wanneer je de Code 11.59 by Audemars Piguet zelf draagt, zie je hoe alle details tot leven komen’, zegt Michael Friedman met veel enthousiasme. ‘Hoe meer je dit meesterwerk beweegt, hoe meer nieuwe dingen je ontdekt.’ Als geboren New Yorker gebruikt hij graag de metafoor van de Brooklyn Bridge. ‘Als je over de brug rijdt, ervaar je de prachtige architectuur van het bouwwerk. Maar van de parallelle Manhattan Bridge krijg je er een heel andere kijk op.’ Audemars Piguet koos overigens bewust voor één ontwerp voor zowel dames als heren. ‘De gebogen ergonomische kast is aangepast aan elke pols’, klinkt het.

‘Om relevant te blijven, moet elke generatie haar stempel nalaten’ Michael Friedman Head of Complications

Onder de behuizing van de Code 11.59 by Audemars Piguet schuilen vernuftige complicaties. Naast het Selfwinding-model zijn er in deze collectie ook de Selfwinding Chronograph, de Selfwinding Flying Tourbillon, de Perpetual Calendar, de Tourbillon Openworked en de Minute Repeater Supersonnerie. Dat aanbod wordt nog verder uitgebreid. Ook daar toont Audemars Piguet het perfecte evenwicht tussen het verleden en de toekomst. De perpetual calendar-complicatie is bijvoorbeeld al honderd jaar oud, maar wordt voortdurend bijgeschaafd. ‘Want’, besluit Friedman, ‘om relevant te blijven, moet elke generatie haar stempel nalaten.’

Nieuwe modellen

Audemars Piguet breidde zijn Code 11.59 by Audemars Piguet-gamma recent uit met tien nieuwe modellen: vijf Selfwinding-horloges en vijf Selfwinding Chronographs. Ze zijn stuk voor stuk voorzien van complex gelakte wijzerplaten met een smoked sunburst look in verschillende tinten: licht- en donkergrijs, blauw, bordeauxrood en paars. Het dubbel gebogen saffierglas is omgeven door een verfijnde, extreem dunne lunette. Het glas speelt met licht en diepte, en brengt zo het gedetailleerde handwerk op de wijzerplaat naar boven, waaronder de gepolijste gouden Audemars Piguet-signatuur.