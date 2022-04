‘Een horloge in staal en met zichtbare schroeven: vijftig jaar geleden was dat een revolutie in horlogeland’, zegt Sébastian Vivas, directeur van het Museum en Erfgoed van Audemars Piguet. ‘In de jaren 1960 beleefden we revolutionaire tijden, in de maatschappij, de economie, de cultuur. Begin de jaren 1970, na ‘les trente glorieuses’, was de wereld veranderd en was het tijd voor een heel nieuw horloge dat, tegelijk chic en sportief was en de bestaande codes doorbrak.’

‘Excuseer, ik ben twee minuten te laat’, verontschuldigt Sébastian Vivas zich. Geen probleem toch, zeg je dan. ‘Maar voor een horlogemaker zijn twee minuten vertraging behoorlijk veel’, repliceert Vivas, directeur Museum en Erfgoed bij het horlogemerk. ‘AP is geworteld in de Vallée de Joux in de Zwitserse Jura, de bakermat van de Zwitserse ‘Haute Horlogerie’. Het merk kent een lange traditie in de creatie van hoogwaardige, gecompliceerde horloges. Aan het einde van de jaren 1960 sloot het familiebedrijf een overeenkomst met de toenmalige Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH), de grootste Zwitserse horlogegroep op dat moment, en dat voornamelijk om het aantal distributiekanalen gevoelig uit te breiden.’

Schermvullende weergave 'De Royal Oak betekende de geboorte van de 'sport chick': even stijlvol met een pak als met een jeans.' Sébastian Vivas, Directeur Museum en Erfgoed bij Audemars Piguet

‘Audemars Piguet wilde zich gaan verbreden. De manufactuur telde tot dan een kleine honderd werknemers en maakte jaarlijks een paar honderd dure, handgemaakte en dikwijls vrouwelijke horloges, elk model in een zeer kleine oplage.’ Op het horlogesalon van Basel in 1970 vroegen drie SSIH-agenten aan Georges Golay, toenmalig directeur van Audemars Piguet, om een sportief stalen horloge te ontwerpen dat nog niet bestond.

Golay wendde zich tot de legendarische en visionaire horlogedesigner Gérald Genta, met wie het merk al een tiental jaar samenwerkte. Genta zei later in een interview dat hij dat telefoontje nooit zou vergeten en citeerde de directeur van AP: ‘Meneer Genta, we hebben een distributiebedrijf dat ons een stalen sporthorloge heeft gevraagd, iets wat nog nooit eerder is gemaakt – en ik heb de ontwerpschets morgenochtend nodig.' Maar ik had hem verkeerd begrepen, ik dacht dat hij zei 'dat nog nooit zo waterdicht was'. Ik had als kind ooit een duiker gezien en kreeg het beeld voor ogen van zijn stalen helm met acht bouten en rubberen afdichting. Dat bracht mij op het idee om een vernieuwend en prestigieus horloge te ontwerpen, in een kast geïnspireerd op de helm van die duiker.’ Dat in combinatie met een geïntegreerde armband, een kobaltblauwe wijzerplaat versierd met guillochemotief en met lichtgevende wijzers en uurmarkeringen. ‘En alles werd meteen van bij de eerste ontwerptekening op punt gesteld, in één enkele nacht’, zou Gérald Genta zich later vaak laten ontvallen. ‘Het was een fantastische ervaring.’

Schermvullende weergave Visionair horlogedesigner Gérald Genta, ontwerper van de Royal Oak in 1972

Enkel een naam moest er nog gevonden worden, iets wat moeilijker was dan men zou denken. Audemars Piguet had die oefening immers nog nooit voor een in serie vervaardigd horloge gedaan. Pas eind 1971 valt de naam ‘Royal Oak’, naar de de koninklijke eik waarin Charles II in 1680 zijn belagers ontvluchtte. De Royal Oak was een roestvrij stalen horloge met afwerkingen die voorheen voorbehouden waren aan goud. Het horloge, dat in 1972 op de beurs van Basel werd gepresenteerd, was ook extra plat, waardoor het nog duurder werd. Zijn voor die tijd oversized look (39 mm) gaf hem bovendien een futuristische esthetiek.

Ontelbare variaties

‘De Royal Oak sloeg meteen aan bij de jeugd van toen, want het horloge straalde vrijheid uit’, aldus Sébastian Vivas. ‘Je kon het zowel dragen onder een kostuum als tijdens het zeilen. Het was formeel genoeg om het te dragen in de boardroom, én je kon het probleemloos aanhouden tijdens je vrije tijd. Het betekende, aansluitend bij de toenmalige tijdsgeest, de geboorte van de ‘sport chic’: even stijlvol met een pak als met een jeans. Sociale media bestonden nog niet, maar uit bronnen van die tijd weten we dat het nieuwe model meteen heel wat buzz veroorzaakte.’

Ook op logistiek vlak bracht de Royal Oak een grote ommekeer teweeg in de Vallée de Joux. Waar er tot dan maar enkele honderden horloges per jaar vertrokken uit het horlogedorp Le Brassus, werden het er duizenden. Vivas: ‘De verkoop steeg snel. Er ontstond een volwaardige Royal Oak-collectie, met meer dan 500 modellen in 50 jaar tijd. In de loop van de jaren kwamen er ontelbare variaties en toevoegingen bij: gouden, titanium, platina of keramische kasten, zettingen, chronograaf, kalender, tourbillon, waaronder vaak heel complexe exemplaren.

Schermvullende weergave De kast van de Royal Oak is geïnspireerd op de helm van een duiker.

De lancering van de Royal Oak betekende voor Audemars Piguet een grote stap in de groei. Als onafhankelijk familiebedrijf groeide het uit tot een van de meest succesvolle horlogemerken aller tijden en behoort tot de ‘grote drie’ van de ‘Haute Horlogerie’, naast Rolex en Patek Philippe. Vivas: ‘Ondanks de talloze uitvoeringen blijft de Royal Oak altijd herkenbaar: een gefacetteerde kast waarin het licht speelt en waarvan de bezel wordt onderbroken door acht zichtbare schroeven, een zeer karakteristieke achthoekige vorm en een geïntegreerde armband.’ De Royal Oak bestaat in verschillende maten, die variëren van 33 tot 44 millimeter.

Eik met veel vertakkingen

Net als een eik is de Royal Oak een boom met vele vertakkingen en met het potentieel om te blijven groeien, zegt Vivas. ‘Voor de vijftigste verjaardag van het model gaan we terug naar de oorsprong. Als ik iets kan opnoemen wat de aantrekkingskracht bepaalt, dan blijft het die unieke combinatie van sport en chic, een horloge dat je associeert met vrijheid en dat tegelijk geworteld is in de traditie van het horlogemaken in de Vallée de Joux. De Royal Oak verbindt de 21ste eeuw naadloos met de 19de. Als historicus heb ik geen glazen bol. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik kan wel achterom kijken en dan weet ik dat die halve eeuw van de Royal Oak een bijzonder feest verdient.’