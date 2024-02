100.000 euro voor een staande lamp | Meet de M57 van Jules Wabbes

De portretfoto waarop Jules Wabbes naast zijn staande lamp ‘M57’ poseert. Hij was een vent van 1,93 meter. © M57 Archives

Sprinkhaan

De staande lamp is een unicum in het oeuvre van Wabbes. Zowel qua formaat als qua ontwerp. Terwijl andere meubels of lampen van Wabbes in stilistische families onder te brengen zijn, is deze sculpturale lamp een buitenbeetje. De poot is zwaar verstevigd, zodat de lamp in twee hoeken autonoom kan blijven rechtstaan’, zegt Vincent Colet. ‘De vernikkelde lamellen kunnen bewegen, waardoor ze het licht in elke hoek anders filteren. Wabbes heeft dat principe – bij mijn weten – in geen enkel ander designontwerp toegepast. De lamp is ontworpen om naast een tafel of canapé te staan. Maar we zijn niet van plan om er een bureaulampversie van te maken. De filosofie van GéDé is om Wabbes’ objecten te recreëren zoals hij ze bedoeld heeft. En trouwens, niets gebeurt zonder het akkoord van Wabbes’ weduwe en dochter.’

De lamp is ontworpen om naast een tafel of canapé te staan. © M57 Archives

Meer kunstwerk dan lamp

Ook de prijs van de M57 is du jamais vu. De staande lamp zal meer dan 100.000 euro kosten. Dat is veel meer dan de duurste handgemaakte stukken uit de collectie van Général Décoration. En ook meer dan het duurste vintage stuk dat ooit is betaald voor Wabbes: een ‘honingraat’-luchter die voor net geen 100.000 euro is verkocht in New York.

Lees meer 10 nieuwe trends en lumineuze ideeën uit verlichtingsland

‘Het is een kwestie van positionering’, verantwoordt Caroline Colet de prijszetting. ‘Deze lamp, een gelimiteerde editie van tien, beschouwen we meer als kunstwerk dan als lamp. Vandaar dat er plannen zijn om ze te tonen in internationale designgaleries. En bij ons natuurlijk, in de GéDé-­showroom aan het Brugmannplein in Elsene. Bovendien willen we Wabbes de plaats op de internationale markt geven die hij verdient. Hij was onze grootste naoorlogse designer en interieurarchitect.’

Vincent en Caroline Colet: ‘De staande lamp is handgemaakt in messing, al zijn we eigenlijk niet honderd procent zeker welke afwerking Wabbes indertijd koos. Van de archieffoto’s kun je dat niet afleiden.’ © Nicolas Schimp

Cultfiguur

Jules Wabbes begon zijn carrière in de jaren 30 als fotograaf, antiquair en meubelrestaurateur. Omdat klanten hem vaak om interieur­advies vroegen, ontwierp hij soms ook meubilair. In 1951 opende hij een interieurbureau, samen met architect André Jacqmain. Onder die vlag richtte hij talloze privéwoningen, ambassades, kantoorgebouwen en zelfs boten in. In 1957 richtte hij een eigen meubellabel op, Mobilier Universel. Maar dat liep niet goed af, want hij speelde zijn auteursrechten kwijt en werd uiteindelijk ook uit het bedrijf gezet door zijn vennoot.

Toen Wabbes in 1957 geselecteerd werd voor de Triennale di Milano, was hij best al een bekende naam in de Belgische design- en architectuurwereld. Ook al dateren zijn belangrijkste interieuropdrachten, zoals de hoofdzetels van de Generale Maatschappij van België, Glaverbel en CBR, wel van later. In 1969 richtte hij Général Décoration op om alle interieurobjecten te groeperen die hij al had ontworpen. Denk aan deurklinken, wandlampen, kapstokken, haardbokken in nobele materialen als brons, tropisch hout en messing. Maar na zijn vroegtijdige dood in 1974 – hij was amper 55 toen hij aan kanker stierf – werd het stil rond Général Décoration. In 2012 kochten Vincent en Caroline Colet de rechten van het ingeslapen label over van Jules Wabbes’ weduwe. Dankzij Wabbes’ dochter Marie hebben de Colets toegang tot de archieven en prototypes van de Belgische designer. Intussen telt de GéDé-collectie vijftig stuks. Met de M57 als uitschieter, qua formaat én prijs.

De showroom aan het Brugmannplein in Elsene brengt de volledige GéDé-collectie samen. © Nicolas Schimp

Nog meer nieuwigheden

Later dit jaar lanceert Général Décoration nog meer Wabbes-nieuwigheden. Zo komt de ‘Tulip’-bureaulamp voor het eerst weer in de collectie. ‘Daar bestaat maar één exemplaar van, ook een prototype’, aldus Colet. Général Décoration neemt ook de canapéproductie van Bulo over. ‘Wij zullen die heruitbrengen in een versie die trouw is aan Wabbes’ originele luxueuze afwerking’, aldus Colet. ‘We doen alles volledig in de spirit van Wabbes. Honderd procent made in Belgium. En we verkopen wereldwijd tot in Japan, India en Nieuw-Zeeland, ook al is Wabbes daar nog niet zo bekend als in Amerika. We zijn blij dat meer en meer jonge mensen onze stukken bestellen. Ze sparen om een tijdloos en handgemaakt stuk in huis te halen.’