3 bijzondere expo’s om te bezoeken in Milaan

Een schoolvoorbeeld van zijn signatuur is het Istituto Marchiondi Spagliardi, een school uit 1954 die al sinds de jaren 70 leegstaat. Tijdens het Salone vond hier een expo plaats met architectuurmaquettes van Politecnico-studenten. Die school heeft concrete plannen om het gebouw te restaureren tot studentenverblijf. We weten waar we op kot zouden willen zitten.

| Via Noale 1

3 | Club Milano Bonacossa

De Italiaanse ontwerpster Cristina Celestino presenteert haar collecties altijd op bijzondere verborgen plekken in haar thuisstad. Eerder ontdekten we in haar kielzog al een oud tramstel uit 1928, een oude patisserie in Corso Genova en de historische bloemenwinkel Radaelli op de Via Manzoni.

Nu vonden we haar bij de historische Tennis Club Milano Bonacossa, gebouwd eind jaren 20 voor de Italiaanse graaf Alberto Bonacossa. Architect van dienst was Giovanni Muzio, die ook het Triennale-gebouw ontwierp in Parco Sempione, waar tegenwoordig onder meer het designmuseum huist.