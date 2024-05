5 goede redenen om je kitsch weer vanonder het stof te halen

Het duurzame glanslaagje dat over vintage ligt, maakt dat het vandaag net heel cool is om met tweedehandse objecten te werken in het interieur. Hoe maak je duidelijk dat een object vintage is? Kies voor iets met een héél uitgesproken vorm, zoals een fruitschaal in de vorm van een ananas. Vintage met een smoel.

Intussen hebben ook de producenten van nieuwe interieuraccessoires die tendens opgemerkt en laten zij zich inspireren door die expressieve vormgeving uit de jaren 60, 70 en 80. Kortom: vintage wordt een vormentaal, waardoor het almaar moeilijker zal worden om bij de eerste aanblik te bepalen of iets nieuw is, of geërfd van een groottante.

Vintage wordt een vormentaal, waardoor het almaar moeilijker zal worden om te bepalen of iets nieuw is, of geërfd van een groottante.

3 | Mentale opkikker

Hoewel Ikea zich nooit profileerde als een leverancier van kitsch, ziet ook de meubelgigant de behoefte aan unieke, expressieve stuks toenemen. Het Zweedse bedrijf stuurt elk jaar een onderzoeksteam de wereld in dat aan gastvrije singles en gezinnen vraagt wat ze het meest appreciëren in hun huis, hoe ze hun woning gebruiken en wat ze nog missen in hun interieur. Al die bevindingen worden in het ‘Life At Home Report’ verzameld.

Lees meer Binnenkijken in de kleurenexplosie van Smith House in de VS

Opvallend in de editie van 2023 is dat statistieken duidelijk aangeven dat wie erin slaagt om zijn of haar persoonlijkheid tot uiting te brengen in huis, dubbel zo gelukkig is als iemand die dat niet doet. Niks zegt ‘ik neem het leven niet zo serieus’ zo goed als een lamp in de vorm van een watermeloen, of een waterkruik in de vorm van een kikker. Ergo: kitsch maakt gelukkig.

Niks zegt ‘ik neem het leven niet zo serieus’ zo goed als een lamp in de vorm van een watermeloen, of een kaars in de vorm van een aardbei. © Courtesy of Gohar World

4 | AI verbreedt de geest

Generatie Z, de jongeren geboren tussen 1997 en 2012, worden door sociologen wel eens de ‘visuele generatie’ genoemd. Zij zijn immers opgegroeid in een omgeving die overspoeld wordt door visuele prikkels. YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest… Elke dag opnieuw krijgen die jonge mensen duizenden nieuwe beelden te zien.

Daardoor kijken jongeren veel minder op van objecten die er ‘anders’ uitzien dan ze gewend zijn. Het is niet verwonderlijk dat wanneer je opgroeit in een wereld waarin de paus via AI een pufferjasje krijgt aangemeten, je veel minder opkijkt van een vaas in de vorm van een vis. AI en alle digitale media hebben de visuele lat immers een pak hoger gelegd de afgelopen jaren.

Morgane Van Marcke begon als styliste tijdens de coronacrisis met haar eigen tablewarelabel: Ceremony Tableware. In die collectie onder meer borden in de vorm van kroppen sla. ‘Het eetmoment kun je elke dag gezellig en decoratief maken’, aldus Van Marcke. © Ceremony Tableware

5 | Omdat Pinterest het zegt

Zelfs foto’s uitscheuren uit magazines mag je vandaag catalogiseren als ‘kitsch’. Want de ietwat moderne creatieveling is al lang overgeschakeld op het digitale inspiratieplatform Pinterest. Het handige aan Pinterest is dat het op een berg data zit die duidelijk weergeeft hoe de trends binnen de interieurwereld evolueren. Zo zag het platform de zoektocht naar ‘kitsch’ in 2023 met maar liefst 75 procent toenemen.

De belangrijkste sectoren waarin er naar kitscherige input werd gezocht, zijn enerzijds huwelijken (plus 100 procent!) en anderzijds de keuken (plus 75 procent). Dat laatste leidde alvast tot een nieuw woord binnen de decoratiesector: ‘Kitschens’, keukens ingericht met lekker veel kitsch.