5 interieurtrends gespot op de designweek van Milaan

Het Salone del Mobile in Milaan, de grootste interieurbeurs ter wereld, gaat haar laatste dagen in. Wij spotten de trends die binnenkort je huiskamer veroveren.

1 | Alles in aluminium

Aluminium, metaal, chroom,… alles wat zilverkleurig is doet het goed in de interieursector. De ietwat koude materialen vormen een belangrijk tegengewicht voor een overdaad aan tapijten en textiel die we wisten te spotten op de designbeurs. Een mooi evenwicht tussen kil en warm, daar floreert een interieur mee.