5 jonge designmerken en aanstormende ontwerpers to watch

Poppy, gedurfd en felgekleurd: het designmerk Vero miste zijn entree niet. Het merk werd pas vorig jaar opgericht, maar leverde al vier ‘drops’ af en opende onlangs een winkel in Milaan.

Het idee komt van het architectenkoppel Simona Flacco en Riccardo Crenna, van de studio Simple Flair. Ze maken alles in hun fabriek in Puglia. En ze vragen internationale designers om meubels en accessoires te tekenen, onder wie het hippe duo Zaven en de New Yorkers Sam Steward en Alex Proba, maar evengoed het collectief Big-Game met de Belg Elric Petit.

Vero.

3 | Sem

Oprichter Claudio Spotti met architecte Giuseppina Motta. Voor de presentatie van de nieuwe collectie richtten ze een historisch Milanees appartement in.

Meubeltelg Claudio Spotti runt een grote meubelwinkel met verscheidene vestigingen in Milaan. Zijn eigen designmerk was lange tijd een droom.

Dat werd Sem Milano. Spotti houdt duidelijk de vinger aan de pols en werkt met de talenten van vandaag. Onder meer Hannes Peer, Zaven en Marcante-Testa ontwierpen voor hem al meubels. Maar ook het Belgische collectief Vormen.

Sem.

4 | Amo

Ambra Medda en Veronica Sommaruga.

Na Design Miami en de designwebshop L’Arcobaleno lanceert Ambra Medda nu een eigen meubellijn: Amo. ‘Een langgekoesterde droom’, zei ze ons. Samen met de stichting van het kunstenaarskoppel Anni en Josef Albers brengt Amo twee producten op de markt: Marco Compardo maakte krukjes, geïnspireerd op Josef Albers’ kleurentheorie. Laura de Cesare ontwierp geweven roomdividers, geïnspireerd op de expo van Anni Albers in het New Yorkse MoMA in 1949.

Ambra Medda runt het project samen met een jeugdvriendin: Veronica Sommaruga, die vroeger de stoffenafdeling van Hermès leidde. Leuk detail: de presentatie vond plaats in hun vroegere middelbare school.

Ambra Medda lanceert een eigen meubellijn: Amo, met onder meer krukjes van Marco Compardo geïnspireerd op Josef Albers’ kleurentheorie. © Natasha Stanglmayr

5 | McGannon Saad

Het jonge designduo McGannon Saad. Hun Seto-collectie is een mix van Japanse houtverbindingen, de Griekse oudheid en Ikea. © McGannon Saad

Op SaloneSatellite – de sectie met jong talent – ontdekten we McGannon Saad. Het jonge designduo presenteerde zijn Seto-collectie: een blend van Japanse houtverbindingen, olifantenpoten uit de Griekse oudheid en flatpack-Ikea.

‘De hele collectie past in onze Fiat 500’, vertelden Jules McGannon en Nour Abi Saad – hij Frans-Amerikaans, zij Libanees-Italiaans. De collectie wordt gemaakt in de fabriek van haar grootvader in Libanon.