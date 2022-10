5 must-do’s voor de eerste weken van oktober

Ben je een design-, mode-, auto- of architectuurliefhebber? Dan staan er de komende weken heel wat fijne events voor jou op de agenda. Dit zijn vijf must-do’s, geselecteerd door Sabato.

TO VISIT | Designbeurs PAD

Na een pauze van twee jaar gaat maandag de Londense editie van de designbeurs PAD opnieuw van start. Zoals vanouds spot (en koop) je hier 20ste- en 21ste-eeuws design. Wereldwijd vermaarde galeries houden er post, zoals Fumi, Carpenters Workshop, Kreo en Nilufar.

Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van decorateurs en interieurarchitecten, zoals Parijzenaar Charles Zana, die er zijn eigen meubellijn presenteert.

Wij gaan zeker kijken naar nieuwkomer Philippe Gravier, de Parijse galeriehouder die kunstenaar Bernar Venet vroeg om lampen te ontwerpen. Of naar Ammann Gallery uit Keulen, die er onder meer de ‘Venus over Time’ van de Zwitserse kunstenaar en filantroop Rolf Sachs toont. En de Londense Valery Demure daagde topontwerpers uit om ‘pièce unique’-juwelen te maken, onder de noemer ‘Objet d’émotion’ (foto).

Schermvullende weergave ©Mark Mattock

Designbeurs PAD loopt van 10 tot en met 16 oktober in Londen.

TO SHOP | Labellov

Labellov houdt al jarenlang elke zomer een pop-up in Knokke. Het vintagewalhalla voor handtassen, juwelen en accessoires heeft er nu ook een vaste stek.

Eind september opende Labellov ook al een boetiek in Brussel, om de hoek van het Brugmannplein. Met die twee nieuwe shops viert Labellov zijn tiende verjaardag. In oktober 2012 lanceerde Birgit De Jager Labellov als pop-upevent. In die tijd rijmde tweedehands absoluut niet met luxe. Dat is nu, tien jaar later, helemaal anders. Zoals het er vandaag naar uitziet, zal de vintagemarkt in 2024 zelfs groter zijn dan de retailmarkt.

In Knokke, Brussel en Antwerpen (haar eerste winkel, die ze opende in 2018) kun je stukken binnenbrengen. Labellov biedt een all-in service (van foto’s maken en prijszetting tot verzending en authenticiteitscertificaat) in ruil voor dertig tot vijftig procent commissie.

Schermvullende weergave

Bezoek Labellov:

| Golvenstraat 17, Knokke | Open op vrijdag, zaterdag en zondag.

| Emile Bouilliotstraat 61, Elsene | Open van woensdag tot zaterdag.

TO BUY | Zoute Grand Prix Week

Het is weer verzamelen geblazen voor autoliefhebbers. Gisteren ging in Knokke de Zoute Grand Prix Week van start. Nog tot en met zondag staat de badstad in het teken van de knapste vierwielers. Zo kun je er de Bugatti W16 Mistral bewonderen, een bolide van vijf miljoen euro waarvan er slechts 99 zijn gemaakt. En Lamborghini stelt er in primeur zijn nieuwste model voor: de Urus Performante.

Vaste prik is de Zoute Rally: een driedaagse tocht voor meer dan tweehonderd classic cars die dagelijks zo’n 250 kilometer malen. Vandaag maken alle wagens een paradetoer over het Knokse golfterrein. Daar staan ook 75 historische wagens geparkeerd voor een zogenaamd concours d’élégance.

En zondag organiseert het veilinghuis Bonhams er The Zoute Sale: een veiling van bijna tachtig bolides en enkele motoren die zo’n twintig miljoen euro moet opbrengen. Topstuk is een Ferrari 288 GTO uit 1985, geschat op vier miljoen euro. Maar er gaan ook kleinere memorabilia onder de hamer, zoals een trapautoversie van een formule 1 Streamliner van Mercedes-Benz en een chronometer van Heuer.

Schermvullende weergave

De Zoute Grand Prix Week loopt van 6 tot 9 oktober in Knokke.

TO SHOP | ‘On Display’

De baksteenwinkel is dood. Leve de baksteenwinkel. Krantenwinkels zijn er al volgeschreven over het al dan niet nakende einde van de fysieke winkel. Zeker door de coronapandemie leek digitaal shoppen de norm te worden. Maar tot op vandaag zitten onze straten (gelukkig) nog vol mooie boetieks en blijven merken investeren in bakstenen.

Het Design Museum Brussels programmeert vanaf woensdag een tentoonstelling over het fenomeen van de boetiek: ‘On Display’. Met een overzicht van de eerste exemplaren uit de vroeg-negentiende eeuw tot de multimediale shopexperiences van vandaag. Natuurlijk met extra aandacht voor architectuur en design.

Via foto’s en ontwerpschetsen ontdek je winkels van onder meer de architecten Adolf Loos en Hans Hollein (foto). Maar er zijn ook meubels en zelfs volledige etalages te zien. Natuurlijk ontbreekt een van de bekendste Belgische winkels niet: de unieke boetiek die mode­ontwerper Walter Van Beirendonck in 1998 opende in Antwerpen. Ontworpen door B-bis architecten en Marc Newson.

Schermvullende weergave

De expo ‘On Display’ loopt van 12 oktober tot en met 5 maart 2023 in het Design Museum Brussels.

TO VISIT | ‘Architecture for the People’

‘Goeie architectuur lost de sociale problemen niet op, maar verhindert dat ze groter worden’, zegt Balkrishna Doshi, de Indiase toparchitect die nog tot en met 6 november in C-mine exposeert. Doshi (95) bouwt zowel woonwijken, scholen, kantoren als institutionele gebouwen. Van zijn atelierwoning Sangath in Ahmedabad is een prachtig schaalmodel te zien in Genk. Maar Vidhyadhar Nagar is het indrukwekkendst: een multiculturele nieuwbouwstad voor 150.000 inwoners buiten Jaipur. In de voormalige kolenmijn in Genk komt zijn sociaal voelende architectuur schitterend tot leven met maquettes, foto’s, plannen en kunst uit zijn eigen collectie.

Met zijn Pritzker Prize in 2018 en RIBA Royal Gold Medal in 2022 kreeg de Indiër de voorbije jaren de twee hoogste architectuuronderscheidingen. Hij ontwikkelde een heel eigen humanistische bouwstijl, geworteld in het westerse modernisme én de Indiase bouwtraditie. Ondanks zijn bekroningen is zijn werk in het Westen te weinig bekend. Een straffe expo. Mis ze niet.

Schermvullende weergave ©Boumediene Belbachir