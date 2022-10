7 events die kunstliefhebbers zullen bekoren

Zin in een originele expo? Of haal je de kunst liever in huis? Sabato selecteerde zeven niet te missen hoogtepunten voor kunstliefhebbers in de week van 3 oktober.

TO VISIT | Brussels Drawing Week

Wie komende week afzakt naar Brussel voor Art on Paper, moet niet naar Bozar. De kunstbeurs verkaste naar het Vanderborght-gebouw. Op de uitdijende beurs – vandaar de verhuizing – staan dit jaar ruim 45 galeries. Belgische én internationale, zoals Patrick Heide Contemporary Art uit Londen. Tekenkunst blijft centraal staan.

Van 3 tot en met 9 oktober is er ook de Brussels Drawing Week, met onder meer workshops en atelierbezoeken bij tekenende kunstenaars.

Bezoek Art on Paper van 6 tot 9 oktober in het Vanderborght-gebouw. De Brussels Drawing Week vindt plaats van 3 tot en met 9 oktober.

TO LIGHT | ‘Cuppa’

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus lanceert het Belgische verlichtingsmerk Delta Light een hanglamp die het best werkt in groep: ‘Cuppa’. Het is een modulair ontwerp van vier verschillende kappen die je eindeloos kunt stapelen en combineren tot unieke lampen. Hang er een paar samen voor extra effect.

Beschikbaar in wit, zwart en goudkleur. Fijn: je hangt ze eenvoudig op aan een magnetisch profiel aan het plafond.

Koop ‘Cuppa’ vanaf 345 euro bij Delta Light.

TO VISIT | Expo ‘Clair/Obscur’

Hij heeft een naam om rockster mee te worden. Maar hij is kunstenaar geworden: Renato Nicolodi. De Belg met Italiaanse roots staat bekend om zijn architecturaal geïnspireerde sculpturen in beton, marmer of graniet. Ze hebben iets van een maquette of een minimausoleum. Ze doen ook denken aan bunkers, tempels of gebouwen van totalitaire regimes. Dat laatste is geen toeval. Zijn grootvader vocht als soldaat voor Mussolini en vertelde daar veel over.

Met andere woorden: zijn werk is sterk geworteld in het verleden. En ook in de kunstgeschiedenis. Daarom doopte hij zijn nieuwe solo-expo in de galerie van Axel Vervoordt in Wijnegem ook ‘Clair/Obscur’. Naar een van de basisprincipes van de renaissancekunst. En meteen ook een knipoog naar zijn vorming als schilder.

De expo ‘Clair/Obscur’ van Renato Nicolodi vindt plaats tot en met 10 december in de galerie van Axel Vervoordt in Wijnegem.

TO DISCOVER | ‘Les Quatre Soleils’

Schrijf deze naam maar op: Frédéric Pellenq. De Parijse architect-designer opende zijn studio vijf jaar geleden. Sindsdien maakt hij een steile klim naar het interieurfirmament. Zijn unieke signatuur is op-en-top Frans. Want elegant, verfijnd en luxueus. Maar ook weer niet, want hij durft. Zo combineert hij oversized geometrische vormen met minimalistische lijnen en deinst hij niet terug voor dromerige fantasie.

Dit jaar is een echt momentum voor de designer, die opgroeide in de Hautes-Alpes. Hij werkt aan een Diptyque-winkel in Kyoto én heeft zijn eerste solotentoonstelling. Bij de Parijse galerie Kolkhoze toont hij zijn nieuwste meubels onder de noemer ‘Les Quatres Soleils’.

Op de foto zie je onder meer de ‘Kelly’-fauteuil in Amerikaanse notelaar en suède. Een tikkeltje plomp in de brute vorm, maar geraffineerd door de luxematerialen. Uit de ‘Prairie’-reeks zie je de salontafel en twee hoge bijzettafels. En tot slot de ‘Grand Camarat’-sofa met golvende rugleuning. Alles is artisanaal geproduceerd bij Atelier Racine in Parijs.

‘Les Quatre Soleils’ kosten tussen 2.000 en 16.800 euro en zijn beschikbaar tot en met 28 oktober bij Kolkhoze.

TO VISIT | Kunstkerk

Soms zegt een naam alles: Kunstkerk is een ontwijde kerk die gewijd is aan de kunst. Het vroegere godshuis staat in de Nederlandse stad Dordrecht, even onder Rotterdam. Behalve exporuimte is het ook een ontmoetingsplek en een po­dium waar artiesten allerlei worden uitgenodigd om te creëren.

Een paar weken geleden onthulde Studio Job er zijn grootste sculptuur ooit: een dertien meter hoge boog in brons en glas, geïnspireerd op kerkramen. De nieuwe entree is een blend van architectuur en sculptuur. Een beeldhouwwerk met de ambities van een façade.

Vijf jaar werkte de studio aan de sculptuur, die ‘The Embrace’ werd gedoopt. Grotendeels met de hand in het eigen atelier in het Nederlandse Tilburg. Wie goed kijkt, ontdekt verschillende dieren: onderaan vier schildpadden die de boel torsen en bovenaan een trotse haan.

Bezoek Kunstkerk in Dordrecht.

TO VISIT | Galerie Kreo

Dat je werkelijk over alles een tentoonstelling kunt maken, bewijst de Parijse designgalerie Kreo. De nieuwste show gaat namelijk over – jawel – ladders. Het klinkt banaal. Tot je aan Virgil Abloh, Muller Van Severen en de Bouroullec-broers vraagt om er een te tekenen. En kijk naar het ontwerp van Barber Osgerby: een zwarte plaat met uitgespaarde gaten. Of hoe je een eeuwenoud object kunt heruitvinden.

Behalve de hedendaagse designs worden er ook historische en etnische ladders getoond, zoals een Dogon-exemplaar en een vintage Shaker-trapje. Ook die zijn te koop. In het Engels heet de expo ‘Step by Step’. Voor Franstaligen is het ‘Question.s d’échelle.s’.

De expo ‘Question.s d’échelle.s’ vindt plaats tot en met 5 november bij Galerie Kreo.

TO VISIT | Expo ‘Blessings from Mousganistan’

Een fototentoonstelling waar je je schoenen moet uitdoen: de Belgische fotograaf Mous Lamrabat speelde het klaar op ‘Mousganistan’ in het Amsterdamse Foam. In de eerste zaal ligt een tapijt waar je alleen op kousenvoeten over mag. De perfecte binnenkomer van een sprankelende tentoonstelling waar westerse, Afrikaanse en oosterse ingrediënten glorieus botsen. Een boerka van de Chicago Bulls, een Afrikaanse vrouw met McDonald’s-oorbellen: Lamrabat vergroot uit hoe geglobaliseerd onze wereld geworden is.

Lamrabat, geboren in het Marokkaanse Rifgebergte, groeide vanaf zijn zesde op in Sint-Niklaas. Als autodidact ging hij op zoek naar zijn eigen fusionstijl. Met succes, want los van zijn vrij werk boeken ook bladen als Vogue, Elle en Esquire hem voor modeshoots, waarin hij zijn wereldbeeld kwijt kan. Hoe kleurrijk zijn (mode)beelden ook zijn, de onderliggende thema’s – racisme, diversiteit, vrouwenrechten, interculturaliteit, neokolonialisme – zijn een pak serieuzer. Al is de boodschap van ‘Mousganistan’ resoluut positief: culturen hebben meer gemeenschappelijk dan we denken.

Fotograaf Mous Lamrabat gebruikt humor en esthetiek om krachtige, nieuwe verhalen te creëren over gevoelige onderwerpen zoals racisme, religie en vrouwenrechten.